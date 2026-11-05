La AESA considera "baja" las falsas amenazas de bombas para la seguridad del tráfico aéreo

Según señaló a EFE una portavoz de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA), "la amenaza inmediata para la seguridad que suponen las falsas alertas individuales es baja", pero "el mayor número de desvíos supone una carga adicional" para el transporte aéreo.

"Los desvíos provocados por estas amenazas de bomba perturban un sistema diseñado para la previsibilidad y la eficiencia, y suponen un aumento de la carga de trabajo para los pilotos, los controladores aéreos y los aeropuertos", reconoció la agencia con sede en Colonia.

Sin embargo, destacó que los pilotos, los controladores aéreos y el personal de tierra tienen "formación para hacer frente a este tipo de situaciones inesperadas".

La AESA, que subrayó las causas subyacentes y las circunstancias de los incidentes están relacionadas principalmente con la seguridad de la aviación, y no con la seguridad operacional, por lo que quedan fuera de sus competencias regulatorias.

Recordó que la responsabilidad de evaluar las amenazas a la seguridad, responder a las amenazas de bomba y aplicar las medidas adecuadas de seguridad de la aviación recae en las autoridades nacionales competentes, en colaboración con los operadores aeroportuarios, las compañías aéreas y las fuerzas del orden.

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Sin embargo, recalcó que "seguirá supervisando estos acontecimientos para identificar y evaluar cualquier posible repercusión en la seguridad operacional de la aviación derivada de dichas amenazas a la seguridad".

Ante la oleada de falsas amenazas bomba vivida este jueves, incidencias que se suman a las ya vividas el martes, la CE anunció la activación del mecanismo de intercambio de información en materia de seguridad de la aviación entre los 27, aunque advirtió de que todavía es pronto para determinar si los sucesos están relacionados entre sí.