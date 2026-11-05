ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
05 de noviembre de 2026 - 12:45

La Albertina de Viena conmemora los 80 años del escultor Franz West y su arte interactivo

Imagen sin descripción

Viena, 5 nov (EFE).- El lenguaje inconfundible del artista austríaco Franz West (1947-2012) invita a partir de este viernes, en el museo Albertina Modern de Viena, a interactuar con centenares de obras, instalaciones y mobiliario que reflejan su trayectoria como explorador revolucionario del arte.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Bajo el título 'Die Revolution der Skulptur' ('La revolución de la escultura'), la exposición, que podrá visitarse hasta el 29 de marzo de 2027, reúne unas 400 piezas en una retrospectiva con motivo del 80 aniversario del artista.

Las obras están centradas en la visión de "escultura social" que defendió el escultor y pintor, explica a EFE el director del Albertina, Ralph Gleis, en la presentación de la muestra.

West, que fue premiado en 2011 con el León de Oro de la Bienal de Venecia, empezó a trabajar sus obras como interacciones con el público en los años 70 con sus 'Piezas Adaptativas', unas esculturas de papel maché que, en vez de contemplarse en un pedestal, fueron diseñadas para ser manipuladas y "llevarlas pegadas al cuerpo".

Según Geis, el escultor entendía esta propuesta como una manera de ver cómo "el arte te cambia a ti mismo".

Esta visión interactiva evolucionó hasta el diseño de mobiliario o esculturas hechas de aluminio, que son las piezas centrales de una exhibición que, más allá de llenar más de ocho salas, también busca que el visitante se siente en las sillas, sofás y otras instalaciones.

"La gente puede sentarse en esta especie de sofás, que no son como los que tienen en casa, sino una escultura social, porque lo que buscaba West era unir a las personas, que interactuaran con el arte directamente. Así es como tenían valor sus obras", explica Geis.

Para el director del museo, con su "escultura revolucionaria", West "planteó un nuevo enfoque" que lo llevó a situarse en "el límite entre el diseño y el arte".

Un ejemplo es la obra 'Epiphanie an Stülhen' ('Epifanía de las sillas', una gran esfera rosa acompañada de dos sillas y un cartel pegado al suelo con la frase 'Nehmen Sie platz' ('Tome asiento').

West fue en su momento un innovador que influyó en el mundo de la escultura con este tipo de arte interactivo.

"Ahora es más normal ver esta visión de la escultura como instalación", pero "en los años 80 y 90, cuando West lo hacía, era más desconocido", recuerda el experto.

Asimismo, 'La revolución de la escultura' también repasa facetas del artista como el collage y el póster, técnicas creativas que West utilizó en sus obras, o instalaciones como las 'Wegener Rooms', creaciones que estructuran el espacio.

Lo
más leído
del día

01
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados
Ver más
03
Política
Arranca la sesión: toda la Cámara de Diputados ya adelantó voto a favor del juicio político a Santiago Peña
Ver más
04
Política
Reunión clave en la ANR: Cartes y Alliana planifican sucesión presidencial
Ver más
05
Política
Juicio político: Peña “debe irse porque se ha perdido la confianza en él”, dice la oposición
Ver más

Te puede interesar