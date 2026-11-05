La Albertina de Viena conmemora los 80 años del escultor Franz West y su arte interactivo

Bajo el título 'Die Revolution der Skulptur' ('La revolución de la escultura'), la exposición, que podrá visitarse hasta el 29 de marzo de 2027, reúne unas 400 piezas en una retrospectiva con motivo del 80 aniversario del artista.

Las obras están centradas en la visión de "escultura social" que defendió el escultor y pintor, explica a EFE el director del Albertina, Ralph Gleis, en la presentación de la muestra.

West, que fue premiado en 2011 con el León de Oro de la Bienal de Venecia, empezó a trabajar sus obras como interacciones con el público en los años 70 con sus 'Piezas Adaptativas', unas esculturas de papel maché que, en vez de contemplarse en un pedestal, fueron diseñadas para ser manipuladas y "llevarlas pegadas al cuerpo".

Según Geis, el escultor entendía esta propuesta como una manera de ver cómo "el arte te cambia a ti mismo".

Esta visión interactiva evolucionó hasta el diseño de mobiliario o esculturas hechas de aluminio, que son las piezas centrales de una exhibición que, más allá de llenar más de ocho salas, también busca que el visitante se siente en las sillas, sofás y otras instalaciones.

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"La gente puede sentarse en esta especie de sofás, que no son como los que tienen en casa, sino una escultura social, porque lo que buscaba West era unir a las personas, que interactuaran con el arte directamente. Así es como tenían valor sus obras", explica Geis.

Para el director del museo, con su "escultura revolucionaria", West "planteó un nuevo enfoque" que lo llevó a situarse en "el límite entre el diseño y el arte".

Un ejemplo es la obra 'Epiphanie an Stülhen' ('Epifanía de las sillas', una gran esfera rosa acompañada de dos sillas y un cartel pegado al suelo con la frase 'Nehmen Sie platz' ('Tome asiento').

West fue en su momento un innovador que influyó en el mundo de la escultura con este tipo de arte interactivo.

"Ahora es más normal ver esta visión de la escultura como instalación", pero "en los años 80 y 90, cuando West lo hacía, era más desconocido", recuerda el experto.

Asimismo, 'La revolución de la escultura' también repasa facetas del artista como el collage y el póster, técnicas creativas que West utilizó en sus obras, o instalaciones como las 'Wegener Rooms', creaciones que estructuran el espacio.