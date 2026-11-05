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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 03:10

La bailaora Sara Baras espera "dejarse el alma" en Pekín: "El flamenco no tiene fronteras"

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Pekín, 5 nov (EFE).- La bailaora y coreógrafa española Sara Baras expresó este jueves su emoción por debutar en Pekín con 'Vuela', un homenaje a Paco de Lucía con el que espera "dejarse el alma" sobre el escenario, y defendió que la pasión del flamenco trasciende las diferencias culturales y llega también al público asiático.

Por EFE
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"El flamenco es un arte que no tiene fronteras, que se clava directamente en el corazón. No tiene pasaporte, no entiende de lengua", afirmó Baras durante una rueda de prensa en la Embajada de España en Pekín, antes de sus actuaciones del viernes y el sábado en el Centro Nacional de Artes Escénicas de la capital china.

La artista gaditana aseguró que el público de diferentes países reacciona de forma similar ante los momentos de mayor intensidad del espectáculo, aunque sus maneras de expresarlo sean distintas.

"El 'olé' suena distinto, pero suena en el mismo momento", explicó, al destacar que esa coincidencia responde a la conexión emocional entre artistas y espectadores.

En respuesta a una pregunta acerca de la recepción del flamenco en China y Japón, donde ha actuado en numerosas ocasiones, rechazó la percepción de que los espectadores asiáticos sean especialmente fríos.

"Los japoneses (...) son unos enamorados de lo nuestro", señaló, antes de afirmar que entre los artistas de ese país hay intérpretes de flamenco equiparables a los españoles.

"Yo creo que en China pasa igual", agregó Baras, que dijo conocer a numerosos aficionados chinos y destacó que, por encima de la dificultad técnica del género, existe "un sentimiento, una pasión, un riesgo" y una manera de "improvisar" que "a los asiáticos les apasiona".

La bailaora reconoció que cada escenario y cada público aportan particularidades a las funciones, pero insistió en que el flamenco no requiere conocimientos previos para disfrutarlo.

La gaditana también reivindicó su papel como representante de la cultura española en el extranjero, una responsabilidad que, según reconoció, la obliga a "no bajar la guardia en ningún momento", aunque aseguró que siente todavía más orgullo cuando el público de otros países muestra su admiración por el flamenco.

Baras debutará en Pekín después de haber pasado por Shanghái en 2007 y actuado en Hong Kong en 2024. El Centro Nacional de Artes Escénicas era uno de los grandes teatros internacionales en los que todavía deseaba presentarse.

"Nunca pensé que iba a entrar en la mitad de los que he entrado, nunca pensé que iba a entrar por la puerta de artista", confesó, antes de asegurar que en Pekín dejarán "el alma, el corazón y lo que haga falta".

'Vuela', estrenado en 2025 en Madrid, reúne quince piezas distribuidas en cuatro actos, 'Madera', 'Mar', 'Muerte' y 'Volar', dedicados a Paco de Lucía, con quien la artista mantuvo una estrecha amistad.

La gira alcanzará en Pekín las 200 representaciones, antes de continuar el próximo 10 de noviembre en Shanghái.

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