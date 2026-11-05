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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 10:05

La banda de heavy metal Mötley Crüe actuará por primera vez en el Barcelona Rock Fest

Imagen sin descripción

Barcelona, 5 nov (EFE).- La legendaria banda californiana de heavy metal Mötley Crüe actuará por primera vez en su historia en Barcelona, el próximo 3 de julio de 2027.

Por EFE
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Así lo anunciaron en un comunicado los organizadores del Barcelona Rock Fest, evento que se ha consolidado en los últimos años como cita de referencia para los aficionados a la música metal.

Pese a las más de cuatro décadas de existencia de la banda, fundada en Los Ángeles (EE.UU.) en 1981, son muy escasas las ocasiones en las que Mötley Crüe ha actuado en España. Su última presentación fue en Madrid en 2023 y nunca lo había hecho en Barcelona.

Su estreno será el sábado 3 de julio del próximo año, como cabeza de cartel de una de las noches del Barcelona Rock Fest, que en su edición de 2027 se prolongará durante cuatro jornadas, del 1 al 4 de julio, en el Parque de Can Zam de la ciudad española.

Vince Neil (voz), Nikki Sixx (bajo), Tommy Lee (batería) y John 5 (guitarra) llegarán al concierto con un repertorio que recorre algunos de los grandes himnos del hard rock, como 'Kickstart My Heart', 'Dr. Feelgood', 'Girls, Girls, Girls', 'Shout at the Devil', 'Wild Side', 'Live Wire' o 'Home Sweet Home'.

Con más de 100 millones de discos vendidos, Mötley Crüe vive una segunda juventud desde el estreno en 2019 del biopic 'The Dirt', que acercó su historia y su música a una nueva generación de fans.

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