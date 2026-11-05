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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 18:05

La Bolsa de Buenos Aires cierra con una caída del 3,83 %

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Buenos Aires, 5 nov (EFE).- El índice MSCI Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este jueves con una caída del 3,83 %, hasta las 84.856,36 unidades.

Por EFE
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Entre las líderes, las acciones que más cayeron fueron las de Sociedad Comercial del Plata (-6,6 %) e YPF (-6,6 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares se hundieron hasta 2,7 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina trepó 8,8 %, a 927 puntos básicos, nuevo valor máximo desde octubre de 2025.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo a 1.570 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista bajó 50 centavos, hasta 1.545,50 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 15 pesos, a 1.550 por unidad para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia dispar.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,4 %, a 1.682,83 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 0,6 %, hasta los 1.575,68 pesos por unidad.

Este viernes 6 -día del trabajador bancario- y los días lunes 9 y martes 10 -festivos por la visita de León XIV- no habrá operaciones bursátiles ni cambiarias en Argentina.

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