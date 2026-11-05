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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 18:45

La Bolsa de São Paulo cae un 0,82 % afectada por el desplome en Wall Street

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São Paulo, 5 nov (EFE).- La Bolsa de São Paulo cerró este jueves con una bajada del 0,82 % afectada por el desplome que sufrieron los mercados en Estados Unidos y por la espera aún sin resultados de medidas de ajuste fiscal por parte del Gobierno brasileño.

Por EFE
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El Ibovespa, principal indicador del parqué paulista, terminó la jornada en los 166.191 puntos, con lo que volvió a ubicarse en el terreno negativo tras la ligera recuperación del 1,23 % que registró el miércoles.

La subida del miércoles fue la primera tras seis jornadas seguidas de pérdidas por la reacción negativa del mercado a la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y la derrota del senador Flávio Bolsonaro, al que preferían por sus propuestas de ajuste fiscal.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,67 % frente al dólar, que terminó el día cotizado a 5,4885 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Además de una nueva frustración tras la reunión que Lula tuvo este jueves con sus ministros del área económica, en la que se esperaba el anuncio de medidas de ajuste, el parqué paulista se vio afectado por el desplome en Wall Street.

Pese a que operó en terreno positivo gran parte del día, el Ibovespa comenzó a perder en las últimas horas de negociaciones ante las fuertes caídas registradas por las bolsas en Estados Unidos con la preocupación de que, tras la victoria demócrata en las elecciones, el futuro Congreso imponga límites a la expansión de la inteligencia artificial (IA).

En la bajada del parqué paulista también influyó la nueva caída que sufrieron las acciones preferenciales de la petrolera brasileña Petrobras (-1,70 %), pese a que los precios internacionales del crudo subieron este jueves tras el desplome que sufrieron el miércoles.

Las acciones del Ibovespa que cerraron con las mayores bajadas este jueves fueron las unitarias de la constructora Tenda, que sufrieron un desplome del 18,13 %, seguidas por las ordinarias de la distribuidora de cupones de descuentos para compras virtuales Meliuz (-9,24 %).

En la punta contraria, los títulos del Ibovespa que terminaron el día con las mayores subidas fueron los ordinarios de la red de tiendas de confecciones C&A Modas, con un salto del 8,96 %, seguidos por los ordinarios de la red de gimnasios Smart Fit (+6,19 %).

El volumen negociado en la jornada fue de 34.830,9 millones de reales (unos 6.329,7 millones de dólares) en más de 4,6 millones de operaciones.

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