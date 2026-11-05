La Bolsa de Taiwán abre con caídas de más del 8,8 % en medio de preocupaciones por la IA

El índice, que cuenta con un fuerte componente tecnológico, moderó poco después ese desplome, y a las 10:10 horas (02:00 GMT) registraba un retroceso del 5,88 % con respecto al cierre del día anterior, hasta los 39.130 puntos.

El Taiex acumula de esta forma un descenso del 21,46 % respecto al máximo histórico alcanzado el pasado 6 de octubre, lo que sitúa al índice en terreno bajista.

Las firmas tecnológicas registraron descensos generalizados durante los primeros compases de la sesión, incluidas TSMC (-5,36 %), Foxconn (-6,17 %), MediaTek (-6,21 %), Delta Electronics (-9,97 %) y ASE Technology (-9,97 %) todas ellas clave en la cadena de suministro de la inteligencia artificial.

El desplome del parqué isleño se produce un par de días después de la victoria demócrata en ambas cámaras del Congreso de EE. UU., lo que ha desatado temores sobre mayores restricciones en el desarrollo de la IA y en la inversión en centros de datos.

En la última sesión en Wall Street los principales índices también reportaron caídas considerables, incluido el tecnológico Nasdaq, que cayó un 5,52 % arrastrado por las ventas de acciones del sector de la IA.