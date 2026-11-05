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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 02:35

La bolsa india abre con subidas cercanas al 2 % tras la victoria demócrata en EE. UU.

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Nueva Delhi, 5 nov (EFE).- Los principales índices bursátiles de la India abrieron este jueves cerca de sus máximos en tres meses, con ganancias en torno al 2 %, ante la bajada de los precios del petróleo y la esperanza de que los resultados en Estados Unidos puedan acelerar el fin de la guerra en Irán.

Por EFE
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El BSE Sensex, el indicador de referencia de la Bolsa de Bombay, que agrupa a las 30 mayores compañías cotizadas, sumó un 1,87 % (78.748 puntos), tras haber iniciado la sesión al alza y tocar un pico intradía del 2,20 %.

Por su parte, el índice Nifty 50 de la Bolsa Nacional de Valores (NSE) cotizaba un 1,77 % hasta situarse en los 24.384,30 enteros, después de haber rozado una subida del 2,01 % y superar su media móvil simple de las últimas 200 sesiones.

El parqué indio reaccionó en positivo tras la subida en los mercados energéticos, con el crudo Brent retrocediendo hasta el entorno de los 93,5 dólares por barril y tras la victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

A la bajada del petróleo, fundamental para el tercer importador mundial de crudo, se sumó la vuelta de la inversión extranjera. Las compras netas de acciones indias desde el exterior fueron de unos 72.840 millones de rupias (unos 770 millones de dólares), su mayor volumen de compras en un solo día desde octubre de 2025.

La Bolsa se tiñó de verde, con 14 de los 16 principales sectores operando en positivo y empresas de mediana (Midcap) y pequeña capitalización (Smallcap) repuntando más de un 1 % cada una.

Todos los índices sectoriales independientes cotizaban al alza, liderados por Nifty IT, Nifty Auto, Nifty Realty, Nifty Private Bank, Nifty Metal y Nifty FMCG.

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