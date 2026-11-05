La Bolsa mexicana repunta 0,38 % y apunta su mejor nivel desde finales de febrero

“La aversión al riesgo en los mercados de capitales en Estados Unidos ocasionó pérdidas en los principales índices y nerviosismo en el resto de los mercados financieros”, dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

Destacó que los indices estadounidenses Dow Jones, Nasdaq Composite y S&P 500 retrocedieron, al igual que el europeo STOXX 600, el DAX alemán y el FTSE 100 de Londres.

En México, añadió la especialista, el IPC de la BMV “cerró la sesión con una ganancia de 0,38 %, ligando tres sesiones al alza y cerrando en su mayor nivel desde el 27 de febrero”.

Al interior del mercado mexicano, agregó Siller, resaltaron las ganancias de las emisoras: Chedraui (7,39 %), Bimbo (3,42 %), Kimberly-Clark (2,95 %), Bolsa Mexicana de Valores (2,74 %) y Banorte (2,34 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en 10,13 %, mientras sube 1,49 % en el mes.

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En la jornada, el peso mexicano se depreció un 1 % frente al dólar al pasar de 18,57 a 18,75 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 297 millones de títulos por un importe de 24.277 millones de pesos (unos 1.295 millones de dólares).

De las 892 firmas que cotizaron en la jornada, 340 terminaron con sus precios al alza, 532 tuvieron pérdidas y 20 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la cadena de supermercados Grupo Comercial Chedraui (CHDRAUI B), con el 7,39 %; de la transportadora marítima Grupo TMM (TMM A), con 3,54 %; y de la productora y comercializadora de alimentos Grupo Bimbo (BIMBO A), con el 3,42 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la distribuidora de productos químicos especializados de consumo Alpek (ALPEK A), con el -9,02 %, de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el -6,88 %; y de la entidad Financiera Independencia (FINDEP), con el -5,03, %.