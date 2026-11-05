ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
05 de noviembre de 2026 - 20:50

La Bolsa mexicana repunta 0,38 % y apunta su mejor nivel desde finales de febrero

Imagen sin descripción

Ciudad de México, 5 nov (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) repuntó este jueves un 0,38 %, su tercer avance consecutivo que la impulsó hasta su mejor nivel desde el 27 de febrero, posicionado al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) en las 71.087,56 unidades, en una jornada de resultados negativos a nivel global.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

“La aversión al riesgo en los mercados de capitales en Estados Unidos ocasionó pérdidas en los principales índices y nerviosismo en el resto de los mercados financieros”, dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

Destacó que los indices estadounidenses Dow Jones, Nasdaq Composite y S&P 500 retrocedieron, al igual que el europeo STOXX 600, el DAX alemán y el FTSE 100 de Londres.

En México, añadió la especialista, el IPC de la BMV “cerró la sesión con una ganancia de 0,38 %, ligando tres sesiones al alza y cerrando en su mayor nivel desde el 27 de febrero”.

Al interior del mercado mexicano, agregó Siller, resaltaron las ganancias de las emisoras: Chedraui (7,39 %), Bimbo (3,42 %), Kimberly-Clark (2,95 %), Bolsa Mexicana de Valores (2,74 %) y Banorte (2,34 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en 10,13 %, mientras sube 1,49 % en el mes.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 1 % frente al dólar al pasar de 18,57 a 18,75 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 297 millones de títulos por un importe de 24.277 millones de pesos (unos 1.295 millones de dólares).

De las 892 firmas que cotizaron en la jornada, 340 terminaron con sus precios al alza, 532 tuvieron pérdidas y 20 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la cadena de supermercados Grupo Comercial Chedraui (CHDRAUI B), con el 7,39 %; de la transportadora marítima Grupo TMM (TMM A), con 3,54 %; y de la productora y comercializadora de alimentos Grupo Bimbo (BIMBO A), con el 3,42 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la distribuidora de productos químicos especializados de consumo Alpek (ALPEK A), con el -9,02 %, de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el -6,88 %; y de la entidad Financiera Independencia (FINDEP), con el -5,03, %.

Lo
más leído
del día

01
Política
Renunció Santiago Peña: la caída del Presidente por el caso Ueno Bank
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados
Ver más
03
Política
Diputados aprueban juicio político contra Santiago Peña, pese a su renuncia
Ver más
04
Política
Reunión clave en la ANR: Cartes y Alliana planifican sucesión presidencial
Ver más
05
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más

Te puede interesar