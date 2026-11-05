La California del nuevo gobernador: bonanza económica, crisis social y la sombra de Trump

Al sucesor del demócrata Gavin Newson, quien abandonará el cargo tras agotar sus dos mandatos (2019-2027), se le presenta un complejo escenario en el estado más poblado de Estados Unidos ante el previsible choque institucional entre el histórico bastión progresista y el presidente Donald Trump.

Newsom presume de posicionar a California como la cuarta economía del mundo, tras haber superado a países como Japón, un avance impulsado por la innovación tecnológica y la inversión en energías limpias.

"California ha creado un tipo de política que sitúa a California como la vanguardia en Estados Unidos", indicó a EFE Renée B. Van Vechten, Profesora del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Redlands y autora de 'California Politics: A Primer'.

Durante su mandato, el estado se encaminó hacia leyes como la prohibición de la venta de autos de gasolina para 2035, la neutralidad de carbono fijada por ley para 2045 y la eliminación total de las bolsas de plástico en comercios.

"Si analizamos la economía y el clima, sin duda ha dejado un legado importante en ambos. La economía de California sigue en auge. Se ha convertido en una de las más grandes del mundo y ha crecido bajo su liderazgo", explicó a EFE por su parte Thad Kousser, profesor de ciencias políticas por la UC San Diego.

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Como epicentro de las principales empresas tecnológicas, el estado ha incorporado medidas pioneras para encauzar el avance de la IA, como prohibir a las redes sociales ofrecer algoritmos adictivos a menores sin consentimiento parental o exigir a las mayores empresas de sistemas avanzados que divulguen públicamente sus protocolos de seguridad.

Newsom ha optado "por una vía más moderada, basada en la presentación voluntaria de informes para los modelos de vanguardia y la supervisión estatal" y su postura resulta "más favorable a la regulación que la del presidente", precisó Kousser.

"La IA, que está emergiendo rápidamente, es un tema crucial en la política estadounidense y podría ser determinante para 2028", aseveró el experto.

"El aumento de la indigencia en California es un tema que muchos republicanos a nivel nacional han señalado, así como la lentitud en la construcción de viviendas. Todo esto, sumado al hecho de que se ha convertido en un lugar increíblemente caro para vivir durante su mandato, será uno de sus principales puntos de ataque", indicó Kousser.

Aunque las cifras de sinhogarismo se han reducido en los últimos años, el experto sostiene que "siguen siendo demasiado altas a juicio de muchos californianos".

Durante su legislatura, Newsom convirtió a California en el primer estado del país en extender la cobertura médica gratuita a toda la población de bajos ingresos, independientemente de su estatus migratorio.

"No ha tenido miedo de usar las palancas del gobierno (...) Para los demócratas, esto representa la fortaleza del Estado: garantizar el bienestar donde el sistema individual no llega", explicó Van Vechten.

Su gestión se ha caracterizado por un uso activo del poder para expandir la red de protección social, un enfoque que los analistas definen como la búsqueda de un 'Estado protector' frente a las fallas del mercado privado.

El perfil de Newsom ha estado marcado en los últimos años por su abierta confrontación con Trump, una postura que los expertos leen con doble intención: impulsar sus aspiraciones presidenciales y consolidar al estado como el principal contrapeso de las decisiones de la Casa Blanca.

"Creo que se involucró profundamente en los asuntos legislativos. Estuvo al frente de las políticas para abordar el problema de las personas sin hogar, promulgó leyes importantes para aumentar la oferta de viviendas y fue el principal líder en muchos temas ambientales y climáticos en California", concluyó Kousser.

"California es, a todos los efectos, el estado anti-Trump en la forma en que ha establecido respuestas generalizadas a importantes cuestiones de política pública, como el crecimiento de la IA", sentenció por su parte Van Vechten.