ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
22º
Ahora
ver más
22º
Ahora
HOY
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.960
Venta
6.300
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
05 de noviembre de 2026 - 09:05

La casa donde Charles Dickens pasó sus últimas horas es ahora "patrimonio en riesgo"

Imagen sin descripción

Londres, 5 nov (EFE).- La casa en la que el escritor inglés Charles Dickens pasó sus últimas horas en 1870, poco antes de morir a la edad de 58 años, presenta graves defectos estructurales que han llevado a la institución English Heritage (patrimonio inglés) a incluirla en su lista de patrimonio en riesgo.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Se trata de una casa de dos pisos en la localidad de Higham (Kent, sureste de Inglaterra) con un balcón en el piso superior, construida básicamente en madera, un tipo de construcción a veces llamada "chalet suizo" (por el tejado a dos aguas) que fue un regalo de Navidad al popular escritor en 1864.

Allí escribió su novela 'Nuestro común amigo', la colección de relatos 'El viajero sin propósito' y la novela que quedó inconclusa 'El misterio de Edwin Drood'. Dickens escribió sus últimas páginas de esta novela en el chalet, pero se sintió mal y fue a recostarse a una casa aledaña, unida por un túnel que él había mandado construir, y fue allí donde murió.

Al parecer, Dickens usaba el chalet suizo como lugar de trabajo, pero también para hacer lecturas dramatizadas de sus obras para algunos de sus amigos. Para tal fin, el piso superior estuvo en su momento lleno de espejos para multiplicar el carácter teatral de esas apariciones.

English Heritage, organización sin ánimo de lucro que vigila por el buen estado del patrimonio, ha detectado un gran deterioro en la madera y debilidades estructurales en toda la vivienda, que impiden el acceso del público y hacen urgente una reparación.

El ayuntamiento local ha anunciado que destinará 40.000 libras para su restauración, y ha logrado una inyección suplementaria de 240.000 libras por parte del Fondo Nacional de Loterías.

La última morada de Dickens se suma así a los casi 5.000 lugares -edificios, templos, sitios arqueológicos, parques o escenarios de batallas- que la organización considera que están en riesgo grave por su deficiente conservación o protección.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Hallazgo fiscal en casa de Miguel Vázquez: ¿tenía un libreto para ganar licitaciones multimillonarias?
Ver más
02
Clima
Meteorología anuncia tormentas y posibles granizadas para nueve departamentos esta noche
Ver más
03
Nacionales
Video: Policía reprime con gas pimienta y balines a manifestantes en Asunción
Ver más
04
Política
Diputados convoca a sesión extra este jueves para tratar juicio político a Peña y Alliana
Ver más
05
Economía
BCP designa nuevo presidente interino y detalla cómo devolverá la plata a ahorristas de Ueno
Ver más

Te puede interesar