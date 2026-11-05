La colombiana Margarita García Robayo gana el Herralde de novela por 'Querida Sharik'

La autora, que confesó estar "emocionada y conmovida" con el reconocimiento anunciado este jueves, explicó que en la novela, en formato de correspondencia, quiso "hacer una especie de retrato de ese vicio tan humano que es fabular con nuestras memorias".

"Tenemos la necesidad de construir ficciones para sostenernos en el presente, para buscar como una especie de consuelo y bálsamo", añadió la autora, que prefirió no detallar qué parte de la novela está basada en hechos reales y cuál es pura ficción.

Sí confesó que, como la protagonista, la historia partió para ella de un test de ADN que le reveló que provenía de Angola. "Solo hay una manera plausible en la que pudieron llegar de África al Caribe colombiano. Estaba claro", reflexionó sobre el tráfico de esclavos.

"Lo que hereda uno no solo es racial. También pasa con la necesidad de ser aceptado, con la vergüenza, algo con lo que se lidia a lo largo de la vida", añadió la escritora, nacida en Cartagena de Indias, Colombia, en 1980.

García Robayo lo ejemplifica en la novela, precisó, a través de las anécdotas de las mujeres que la precedieron y su búsqueda por "blanquearse", "desteñirse", para "encajar".

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En esta historia llena de referencias al pasado, la autora también ha introducido el personaje de la inteligencia artificial, una herramienta a la que la protagonista acude para imaginar cómo sería físicamente su primera antepasada que llegó al Caribe colombiano.

"Tras hacer la deducción lógica de que tuvo que provenir del comercio de esclavos, empieza a imaginar cómo seria esa mujer y le pide a la IA que la recree. Le pone nombre y habla con ella, con una imagen que tiene de fondo de pantalla", contó.

El jurado estuvo compuesto por Fernando Pelayo, Gonzalo Pontón, Marta Sanz, Juan Pablo Villalobos y la editora de Anagrama Silvia Sesé, quien destacó la "sorprendente voz narradora" de la autora, capaz de combinar un tono irónico y cruel con el compromiso con los personajes.

"Es una lectura que extraña y fascina, que no se puede soltar", añadió sobre la obra ganadora, que saldrá a la venta el 12 de noviembre.

La ganadora, que se presentó al premio con el seudónimo Orika Biohó, se impuso entre las 2.223 novelas presentadas al galardón, dotado con 25.000 euros.

La premiada, afincada en Buenos Aires, es autora de las novelas 'Hasta que pase un huracán', 'Lo que no aprendí' y 'Educación sexual', así como de varios libros de cuentos, entre los que destaca 'Cosas peores', ganador del Premio Literario Casa de las Américas 2014.