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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 10:20

La Comisión Europea se moviliza ante la oleada de incidentes de seguridad aérea

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Bruselas, 5 nov (EFE).- La Comisión Europea anunció este jueves que ha activado un mecanismo de intercambio de información entre los Estados miembros de la UE ante la sucesión de incidentes de seguridad aérea registrados en distintos aeropuertos europeos, aunque advirtió de que todavía es pronto para determinar si los sucesos están relacionados entre sí.

Por EFE
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"Estamos siguiendo de cerca la situación y en contacto con los Estados miembros afectados y con la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA). Se ha activado el mecanismo de intercambio de información a escala de la UE en materia de seguridad de la aviación", señaló en la red social X el comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas.

El responsable comunitario subrayó que "cualquier amenaza contra la población civil es inaceptable" y pidió a las autoridades nacionales que estrechen la cooperación con los operadores aeroportuarios, las aerolíneas y las fuerzas de seguridad.

No obstante, advirtió de que "todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre si los incidentes denunciados están relacionados entre sí", mientras continúan las investigaciones nacionales.

"Garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos sigue siendo una prioridad", escribió el democristiano heleno, que añadió que ha pedido a las autoridades nacionales competentes "investigar los incidentes y aplicar las medidas adecuadas de seguridad aérea, que cooperen estrechamente con los operadores aeroportuarios, las compañías aéreas y las fuerzas y cuerpos de seguridad".

La reacción del Ejecutivo comunitario llega tras una nueva serie de falsas amenazas de bomba que afectó este jueves a al menos una docena de vuelos y aeropuertos europeos en Francia, Italia, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Austria, Polonia y Dinamarca, después de que el martes ya varias alertas obligaran a activar amplios dispositivos de seguridad.

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