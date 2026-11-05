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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 18:45

La demócrata Hinojosa, gobernadora electa de Texas: "Tendremos un gobierno bipartidista"

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Austin (EE.UU.), 5 nov (EFE).- Gina Hinojosa, la demócrata de origen mexicano elegida gobernadora de Texas en las elecciones de medio mandato del martes, prometió trabajar con los republicanos y adelantó que liderará el estado de manera "bipartidista".

Por EFE
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En su primera rueda de prensa desde su histórica victoria de esta semana, en la que derrotó al actual gobernador, Greg Abbott, en el poder desde 2015 y que buscaba un cuarto mandato, Hinojosa dijo que gobernará para “todos los texanos”.

El Gobierno saliente, aseguró Hinojosa, ha “dejado claro que van a cooperar plenamente” con la transición.

La demócrata, que en enero se convertirá en la tercera mujer en gobernar el estado, presentó también a su equipo de transición, que incluye a un exlegislador estatal republicano, un líder sindical y una exintegrante de la junta de las escuelas públicas de Austin.

“Tendremos una transición bipartidista y tendremos un Gobierno bipartidista en Texas", sentenció Hinojosa.

Cuando un reportero le preguntó por qué incluyó a miembros del partido opositor en su equipo, Hinojosa respondió que se trata de "cumplir con sus promesas de campaña".

"La gente está cansada de las divisiones, de las peleas, de las guerras culturales. Es hora de unirnos de una manera que responda al pueblo texano", agregó.

Ernest Bailes, el republicano de su equipo de transición, fue legislador estatal en la Cámara de Representantes de Texas entre 2017 y 2025.

Bailes fue una de las voces conservadoras que se opusieron al polémico programa de vales escolares impulsado por Abbott, que destina fondos estatales para que las familias de Texas paguen opciones educativas fuera del sistema público.

También apoyó la ley SB4, que permite a las autoridades estatales detener y presentar cargos contra personas sospechosas de haber entrado al país de manera irregular.

La defensa de la educación pública y la oposición al programa de vales de Abbott fueron uno de los pilares de la campaña de Hinojosa, legisladora estatal desde 2017, que ha promovido leyes para aumentar la financiación de las escuelas de Texas.

Abbott fue elegido por primera vez en 2014. Sus últimos años en el cargo estuvieron marcados por su agenda ultraconservadora: firmó una de las prohibiciones del aborto más restrictivas de EE.UU., profundizó la militarización de la frontera con México a través de la Operación Estrella Solitaria (Lone Star) y promulgó la polémica ley que destina fondos públicos a escuelas privadas.

Hinojosa ganó la elección del martes por unos 700.000 votos, con el 53 % del apoyo, frente al 45,7 % que obtuvo Abbott.

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