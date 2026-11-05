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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 02:15

La Fiscalía china acusa de recibir sobornos al exmiembro del Politburó Ma Xingrui

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Pekín, 5 nov (EFE).- La Fiscalía china presentó una acusación formal por soborno contra Ma Xingrui, exmiembro del Politburó del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante) y antiguo jefe de la formación en la región noroccidental de Xinjiang, informó este jueves la Fiscalía Suprema Popular.

Por EFE
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La Fiscalía de Yichang, en la provincia central de Hubei, presentó los cargos ante el Tribunal Popular Intermedio de esa ciudad después de que la Comisión Nacional de Supervisión, el principal brazo anticorrupción estatal, concluyera la investigación y remitiera el expediente a las autoridades fiscales.

La Fiscalía Suprema ordenó la detención de Ma y encargó a los fiscales de Yichang la revisión del caso y la presentación de la acusación. Los fiscales interrogaron al exdirigente y escucharon a su defensa, según el comunicado.

La acusación sostiene que Ma aprovechó los cargos que ocupó en el sector aeroespacial estatal, en la provincia meridional de Cantón y en el Politburó para favorecer a terceros y recibió ilegalmente bienes por un importe "especialmente elevado", que la Fiscalía no precisó.

Ma, que dejó la jefatura del partido en Xinjiang en 2025, se convirtió el pasado abril en el tercer integrante del Politburó cuya investigación se hizo pública desde el inicio del actual mandato en 2022.

El Politburó es el segundo escalafón de poder en la dirección del PCCh. Su Comité Permanente reúne a la cúpula del partido, encabezada por el presidente chino y secretario general de la formación, Xi Jinping.

Las autoridades anunciaron las pesquisas en abril por presuntas "graves violaciones de la disciplina y la ley".

En julio, el PCCh lo expulsó de sus filas y lo destituyó de sus cargos públicos tras atribuirle, entre otras irregularidades, haber permitido que familiares y allegados se beneficiaran de su influencia.

La acusación se conoce una semana después de que el Comité Central del PCCh aprobara en Pekín una resolución para reforzar la disciplina interna, que dispone comprobar los casos en que el patrimonio y los gastos familiares de los dirigentes superen claramente sus "ingresos normales" y estrechar la vigilancia sobre los negocios de sus familiares.

En su explicación de la resolución, difundida el pasado fin de semana, Xi reconoció que los problemas de "impureza" ideológica, organizativa y de conducta en el partido "no se han resuelto de raíz".

La campaña anticorrupción que Xi impulsa desde su llegada al poder en 2012 ha alcanzado a dirigentes civiles y militares.

Durante el pleno, los organismos disciplinarios informaron de que sancionaron a 680.000 personas entre enero y septiembre, entre ellas 105 funcionarios de rango provincial o ministerial o superior.

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