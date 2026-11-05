La Guardia Costera de Taiwán ha actuado contra buques chinos en 618 ocasiones en 2026

En una reunión de gabinete recogida por la agencia CNA, la presidenta del Consejo de Asuntos Oceánicos (OAC) de Taiwán -el organismo encargado de supervisar la Guardia Costera-, Kuan Bi-ling, subrayó que las embarcaciones de la Guardia Costera de China (CCG) "incursionan de forma habitual" en las aguas bajo control de Taipéi.

La funcionaria recalcó que, en los primeros diez meses del año, la CGA ha retenido quince buques chinos, impuesto multas por valor de 10,38 millones de dólares taiwaneses (315.104 dólares estadounidenses) y decomisado doce embarcaciones, aunque no trascendieron detalles concretos sobre el tipo de vehículos en cuestión.

Según Kuan, los guardacostas taiwaneses también han respondido este año a 13 incursiones de buques guardacostas chinos en aguas de las islas Pratas, ubicadas en el mar de China Meridional, y a otras 39 en los alrededores de Kinmen, un archipiélago situado a escasos kilómetros de la costa suroriental de China.

La titular del OAC señaló que los barcos de la CCG "entran de forma habitual y en formación" en "aguas restringidas y prohibidas" de Taiwán, mientras que los buques de investigación chinos, por su parte, llevan a cabo labores de "preparación del campo de batalla" con el pretexto de realizar estudios científicos.

Ante estas amenazas, los agentes "vigilan y expulsan" a las embarcaciones "conforme a la ley", aseveró Kuan, y agregó que los guardacostas isleños siguen los principios de "no provocar, no confrontar, no eludir y no mostrar debilidad" ante las incursiones de China.

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Estas declaraciones se producen después de que Pekín haya intensificado en los últimos meses su presencia marítima en los alrededores de Taiwán, especialmente en aguas situadas frente a la costa oriental de la isla.

Esta zona resulta particularmente estratégica no solo porque alberga vías marítimas clave para el comercio mundial, sino porque es la ruta que emplearían países como Estados Unidos y Japón para socorrer a Taipéi en caso de invasión o bloqueo marítimo de China, de acuerdo con analistas de defensa.

Las autoridades de Pekín consideran Taiwán "parte inalienable" del territorio chino y no descartan el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.