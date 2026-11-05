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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 21:45

La inflación interanual en Uruguay sube al 4,87 % en octubre

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Montevideo, 5 nov (EFE).- La inflación interanual en Uruguay fue de 4,87 % en octubre y de esta forma se mantuvo dentro del rango meta fijado por el Gobierno (3 % a 6 %), aunque por encima del objetivo del 4,5 %.

Por EFE
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Así lo indica el informe del Índice de Precios del Consumo publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística, que apunta que la variación mensual de la inflación fue de 0,59 % y la variación acumulada anual de 4,82 %.

También, explica que las principales incidencias -expresadas en puntos porcentuales sobre la variación mensual del índice general- provienen fundamentalmente de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,28 %), Ropa y calzado (0,06 %), Transporte (0,10 %) y Restaurantes y servicios de alojamiento (0,07 %).

El informe destaca que algunos de los productos que sufrieron aumentos fueron la carne y otros productos derivados (1,73 %) y Hortalizas, tubérculos y legumbres (2 %).

Mientras tanto, días atrás, el Banco Central del Uruguay decidió incrementar en 25 puntos básicos su Tasa de Política Monetaria (TPM) para fijarla en el 6 %, con el objetivo de contribuir a la convergencia de la inflación hacia la meta.

A través de un comunicado difundido tras una nueva reunión de su Comité de Política Monetaria (Copom), la autoridad económica detalló que esta decisión busca "preservar el anclaje de las expectativas de inflación y contribuir a la convergencia de la inflación hacia la meta de 4,5 % en el Horizonte de Política Monetaria a dos años".

Añadió que las expectativas de inflación se mantuvieron ancladas en torno al objetivo para el Horizonte de Política Monetaria: "Los analistas se ubican en 4,55 %, los operadores financieros en 4,58 % y las empresas en 5 %. El promedio de las encuestas alcanza 4,71 %, lo que ratifica la confianza en el régimen de metas de inflación".

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