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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 10:25

La inversión en México crece un 5,7 % interanual en agosto y consolida su recuperación

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Ciudad de México, 5 nov (EFE).- La inversión fija bruta en México creció un 5,7 % interanual en agosto, de acuerdo a cifras originales, con lo que mantuvo la recuperación observada desde abril, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por EFE
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Con este repunte, la inversión mexicana acumula cinco meses con variaciones interanuales positivas, después de romper en abril una racha de 19 meses de caídas.

El dato del octavo mes de 2026 fue resultado del aumento anual del 7,6 % de la construcción y del 3,5 % en maquinaria y equipo.

Dentro de la construcción, el gasto residencial creció un 8,9 % interanual y el no residencial un 6,4 %.

En maquinaria y equipo, la inversión de origen nacional se elevó un 1 %, mientras que la importada aumentó un 5,2 %.

En este mismo mes la inversión privada aumentó un 4,8 % y la pública un 11,1 %.

Por otro lado, la inversión retrocedió un 1,8 % en agosto frente al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad, aunque avanzó el 6,1 % a tasa interanual.

En su comparativa anual, con cifras desestacionalizadas, la construcción avanzó el 7,9 % y la maquinaria y equipo el 3,6 %, mientras que, respecto a julio, la construcción se mantuvo sin cambios, mientras que maquinaria y equipo se contrajo el 3,5 %.

En el acumulado de enero a agosto, la inversión registró un crecimiento del 2,2 % frente al mismo periodo de 2025, impulsada por un avance del 4,6 % en construcción, mientras la maquinaria y equipo cayó un 0,5 %.

La inversión pública acumuló un incremento del 10,8 % en los primeros ocho meses del año, al igual que un avance del 0,9 % de la privada.

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que pasa por una etapa de recuperación pues, según datos oficiales divulgados la semana pasada, se registró un alza del 0,9 % del producto interior bruto (PIB) de México en el tercer trimestre de 2026, y de forma anual tuvo un avance del 3,2 %

La inversión fija bruta de México cayó un 6,7 % en 2025, después de haber crecido el 3,4 % en 2024 y de haberse disparado el 19,7 % en 2023 ante el auge del fenómeno de relocalización de cadenas o 'nearshoring'.

Además, subió el 6 % en 2022 y en 2021 repuntó el 10 % tras la peor etapa de la pandemia, que provocó una contracción del 18,2 % en la inversión en 2020.

La inversión fija bruta permite conocer el comportamiento de la inversión en el corto plazo, según el Inegi, y está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año.

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