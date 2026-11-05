La libra cotiza en su nivel más alto desde el referéndum del Brexit

El indicador del banco central, que mide el valor de la libra frente a 18 de las principales monedas internacionales, ha igualado esta semana su máximo desde la consulta sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), según datos del Banco de Inglaterra a los que la emisora ha tenido acceso por adelantado.

La cotización de la libra cayó considerablemente tras el referéndum del 23 de junio de 2016 y volvió a registrar fuertes descensos durante el proceso de salida de la UE, la pandemia de covid-19 y la crisis provocada en los mercados financieros por el 'minipresupuesto' presentado en septiembre de 2022 por el entonces Gobierno de la primera ministra conservadora Liz Truss.

Algunos analistas atribuyen la reciente fortaleza de la moneda británica a una mayor estabilidad política, al consistente crecimiento económico del país y al acercamiento de Londres a Bruselas, según la BBC.

Una libra más fuerte puede contribuir a contener la inflación al abaratar los productos importados y aumentar el poder adquisitivo de los británicos cuando viajan al extranjero.

A las 06:50 GMT de hoy, la libra cotizaba a 1,3491 dólares y 1,1977 euros, según datos del mercado recogidos por el diario económico 'Financial Times'.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La evolución de la moneda coincide con una jornada clave para la política monetaria británica, ya que el Banco de Inglaterra anunciará este jueves a las 12:00 GMT su decisión sobre los tipos de interés, que los analistas esperan que suban del 3,75 % actual al 4 %, lo que supondría su primer ascenso desde agosto de 2023.