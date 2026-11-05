La mayoría de los canadienses quiere reducir la inmigración en 2027, según una encuesta

El sondeo, realizado para la cadena de televisión canadiense CTV News, reveló que el 33,5 % de los consultados prefiere mantener los niveles actuales y el 5,9 % no tiene una opinión definida.

Los resultados apenas varían con respecto a marzo, cuando un 52 % respaldaba reducir la inmigración, un 35 % mantenerla y un 9 % incrementarla.

La encuesta se conoce el mismo día en que el Gobierno del primer ministro canadiense, Mark Carney, tiene previsto anunciar sus nuevos objetivos migratorios para los próximos tres años, coincidiendo con la presentación de los presupuestos federales.

El actual plan establece la admisión de 380.000 residentes permanentes al año entre 2026 y 2028, tras los recortes iniciados en 2024, cuando Ottawa rebajó de 500.000 a 395.000 el objetivo de 2025, y limita la llegada de nuevos residentes temporales a 385.000 este año y 370.000 en cada uno de los dos siguientes.

Por regiones, el apoyo a reducir las llegadas es más elevado en las provincias de Alberta, Saskatchewan y Manitoba (58,3 %), seguidas de Ontario (53,5 %) y Quebec (53,1 %). En Columbia Británica, el porcentaje que quiere una reducción baja al 43,7 %.

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Por edades, las personas entre 35 y 54 años son las más favorables a una rebaja (56,4 %), seguidas de los jóvenes de 18 a 34 años (56 %). Entre los mayores de 55 años, el porcentaje desciende al 46,6 %.

Nanos encuestó a 1.058 adultos entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre. El margen de error es de más o menos tres puntos porcentuales.