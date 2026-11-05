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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 13:30

La Met Gala elevará la ropa cotidiana a la alta costura tras cancelación de Galliano

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Nueva York, 5 nov (EFE).- El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met) anunció este jueves que la próxima Met Gala estará dedicada a la reinvención de la ropa cotidiana, tras cancelar hace poco más de dos meses la retrospectiva del diseñador británico, John Galliano, por la polémica que suscitaron sus comentarios antisemitas y racistas.

Por EFE
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La muestra, titulada “extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday” (extraORDINARIO: La moda y la poética de lo cotidiano), abrirá al público del 9 de mayo de 2027 al 9 de enero de 2028, precedida por la célebre gala benéfica el 3 de mayo.

"Desde vaqueros, camisetas y abrigos acolchados hasta papel, plástico y metal, la exposición revelará cómo elementos aparentemente comunes pueden despertar deleite, sorpresa y asombro", señaló el Met en un comunicado.

La propuesta supone un giro de 180 grados tras la cancelación, hace casi dos meses, de los planes para una retrospectiva dedicada a John Galliano, 'John Galliano: Horizons', después de que su historial de comentarios antisemitas y racistas suscitara controversia en Nueva York, la ciudad que cuenta con la mayor diáspora judía del mundo.

Comisariada por Andrew Bolton, la muestra anual —que abrirá al público del 9 de mayo de 2027 al 9 de enero de 2028, precedida por la célebre gala benéfica el 3 de mayo— "explorará cómo los diseñadores transforman prendas, materiales y objetos familiares, invitando a los visitantes a verlos bajo una nueva luz".

"Quería una exposición que tuviera algo nuevo que decir y relevancia contemporánea; que nos hiciera cuestionar qué pasamos por alto, qué desechamos y qué hace que algo merezca conservarse", explicó Bolton a la prensa, e indicó que "la cancelación de la exposición de Galliano resultó decepcionante para todos los implicados".

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