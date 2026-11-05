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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 14:45

La NASA presenta el X-70, un avión experimental tripulado para probar tecnologías de vuelo

Imagen sin descripción

Miami (EE.UU.), 5 nov (EFE).- La NASA presentó el X-70 'Fractal', un avión experimental tripulado para probar nuevas tecnologías aeronáuticas, cuyo primer vuelo espera realizar en los próximos dos años y que, a diferencia de una nave espacial, volará dentro de la atmósfera terrestre para desarrollar los aviones del futuro.

Por EFE
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La aeronave, presentada este miércoles en el Centro Espacial Kennedy (Florida), incorpora un sistema de control de vuelo que se puede reconfigurar con rapidez y que permitirá estudiar la maniobrabilidad de un avión de maneras nunca demostradas en un vuelo tripulado, explicó la agencia espacial estadounidense en un comunicado.

El X-70 está diseñado para llevar hasta 907 kilogramos de equipos para experimentos, tanto en su interior como en el exterior.

"Su diseño modular y su capacidad para intercambiar en poco tiempo las cargas internas y externas harán que nuestros equipos sigan volando y aprendiendo, y que pasen rápido de un experimento al siguiente", afirmó en el comunicado el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

El avión está diseñado para volar a una velocidad de crucero de Mach 0,75, es decir, al 75 % de la velocidad del sonido (unos 920 kilómetros por hora, dependiendo de las condiciones atmosféricas), alcanzar una altitud de 13.716 metros y recorrer más de 2.778 kilómetros sin repostar.

El X-70 se suma a la serie X de aviones experimentales estadounidenses, que empezó con el Bell X-1, el primero en romper la barrera del sonido en 1947, a la que pertenece el actual X-59, diseñado para reducir el estampido sónico.

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