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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 15:35

La noruega Equinor avanza en exploración petrolera 'offshore' en Argentina

Imagen sin descripción

Buenos Aires, 5 nov (EFE).- La petrolera noruega Equinor anunció este jueves su decisión de avanzar a un segundo período exploratorio en áreas 'offshore' (costas afuera) de Argentina en las que está asociada con otras empresas.

Por EFE
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Equinor indicó en un comunicado que pasará al segundo período exploratorio en las áreas AUS 105, junto a las petroleras argentinas YPF y CGC, y AUS 106, junto a YPF.

Ambas áres, en las que Equinor es el operador, se encuentran en aguas del Atlántico sur bajo jurisdicción de Argentina.

Equinor tiene una participación del 40 % en AUS 105 y del 53 % en AUS 106.

"La perforación exploratoria en ambas áreas está prevista para 2028-2029, sujeta a la finalización de los procesos ambientales y regulatorios y la obtención de los permisos correspondientes", indicó la petrolera noruega, que está presente desde 2017 en Argentina.

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