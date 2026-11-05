La noruega Equinor avanza en exploración petrolera 'offshore' en Argentina

Equinor indicó en un comunicado que pasará al segundo período exploratorio en las áreas AUS 105, junto a las petroleras argentinas YPF y CGC, y AUS 106, junto a YPF.

Ambas áres, en las que Equinor es el operador, se encuentran en aguas del Atlántico sur bajo jurisdicción de Argentina.

Equinor tiene una participación del 40 % en AUS 105 y del 53 % en AUS 106.

"La perforación exploratoria en ambas áreas está prevista para 2028-2029, sujeta a la finalización de los procesos ambientales y regulatorios y la obtención de los permisos correspondientes", indicó la petrolera noruega, que está presente desde 2017 en Argentina.