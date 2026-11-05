La OCDE señala el riesgo del calor extremo y la sequía para el crecimiento económico

Titulado 'Observatorio de Acción Climática de 2026', el informe señala que el número de días con temperaturas superiores a la media mundial se ha más que duplicado desde principios de la década de 1980, mientras que la reducción de la humedad del suelo aumenta los riesgos para la producción agrícola y las cadenas de suministro mundiales.

El informe indica que el número de días con temperaturas superiores a la media mundial ha aumentado un 126 %, con incrementos especialmente pronunciados en América Latina y el Caribe, África subsahariana y Oriente Medio y el norte de África, donde se ha más que triplicado.

En los países de la OCDE más de la mitad de la población se expone anualmente a jornadas donde las temperaturas pasan de los 35ºC. Unas condiciones climáticas extremas que perjudican la salud, provocan muertes y conllevan al desplazamiento de personas, destaca la OCDE.

Además, alerta sobre el hecho de que las constantes altas temperaturas dañan los sistemas energéticos, hídricos, agrícolas y de transporte, provocando un deterioro de los ecosistemas y la actividad económica de los estados.

En lo que respecta al agua en los países miembros y socios de la OCDE, el informe señala los crecientes riesgos sobre la disponibilidad de agua en el sector de la agricultura, afectando directamente a los principales productores y exportadores de productos agrícolas.

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Los periodos de sequía también son causa del descenso en la producción de energía ya que el bajo caudal puede repercutir en la producción hidroeléctrica, así como en el transporte interior por vía fluvial, según la OCDE, que señala igualmente un aumento en los costes de transporte y la perturbación de los intercambios comerciales.