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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 06:10

La OMS pide 31 millones de dólares urgentes para evitar el colapso hospitalario en Yemen

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El Cairo, 5 nov (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó de urgencia 31 millones de dólares para financiar un plan de respuesta de emergencia de hasta seis meses en el Yemen, donde el recrudecimiento de los combates ha dejado ya casi 1.700 muertos y amenaza con provocar el colapso absoluto de la red asistencial.

Por EFE
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En un informe de emergencia publicado por el organismo, la entidad alertó de que el repunte bélico iniciado a principios de agosto ha dejado al menos 7.400 heridos y más de 276.000 nuevos desplazados internos en el país, balances que considera incompletos debido a la falta de acceso a las zonas bajo fuego directo.

La OMS también advierte de que los hospitales del país se encuentran al "límite de su capacidad" por el desabastecimiento de suministros críticos como oxígeno, fármacos esenciales y combustible para generadores, una precariedad agravada por los ataques armados contra ambulancias e instalaciones médicas.

La situación es especialmente crítica en provincias como Marib (centro-norte), donde una cuarta parte de las infraestructuras de salud evaluadas están completamente inoperativas y apenas quedan equipos móviles en servicio.

En el conjunto de las gobernaciones afectadas por las hostilidades, más de 500 ambulatorios carecen de cualquier respaldo humanitario internacional.

A la destrucción material se suma un severo cuadro de enfermedades y hambruna.

Según el organismo, uno de cada cuatro niños examinados en zonas accesibles padece desnutrición aguda, al tiempo que se contabilizan más de 22.800 casos de sarampión -con 128 víctimas mortales- y miles de casos sospechosos de cólera derivados del hacinamiento y el deterioro higiénico.

El plan prevé activar centros de urgencias, añadir decenas de camas de cuidados intensivos, asegurar el servicio en los hospitales de referencia y vacunar a miles de menores desplazados.

Esta emergencia sanitaria se enmarca en la reactivación del conflicto armado en el país, donde las fuerzas leales al Gobierno reconocido internacionalmente -respaldadas por la coalición que encabeza Arabia Saudí- han recrudecido sus enfrentamientos contra los rebeldes hutíes, en una espiral de ataques y represalias.

La reanudación de los choques ha asfixiado aún más a la población civil, en particular en el oeste y en enclaves como la ciudad de Taiz, sometida a bloqueos de carreteras que impiden el paso de víveres, agua y medicinas, mientras el continuo flujo de personas que huyen de los frentes de combate agota los escasos recursos disponibles sobre el terreno.

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