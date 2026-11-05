La ONU vincula a una empresa emiratí con mercenarios colombianos en Sudán, según el NYT

El informe, cuyos detalles trascendieron este jueves en una publicación de The New York Times, identifica a Global Security Services Group, una empresa privada con sede en Abu Dabi, como responsable de contratar a los colombianos y detalla su traslado a Sudán a través de territorios controlados por grupos aliados de Emiratos en Libia y Somalia.

Según el periódico, la compañía fue fundada por un alto funcionario de la presidencia emiratí y mantiene vínculos políticos, comerciales y familiares con miembros de la familia gobernante.

En su página web se presenta como proveedora de seguridad de los ministerios de Exteriores y de Asuntos Presidenciales de Emiratos.

Las revelaciones ponen bajo escrutinio a Lana Nusseibeh, de 48 años, quien durante más de una década representó a Emiratos ante Naciones Unidas y ha encabezado los esfuerzos diplomáticos de su país para rechazar las acusaciones de apoyo a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

Las acusaciones se suman a las investigaciones previas sobre la participación de combatientes colombianos en la guerra sudanesa, donde han pilotado drones, entrenado a integrantes de las RSF y prestado apoyo de artillería durante el asedio a El Fasher.