La Policía de Ecuador desarticula un grupo presuntamente vinculado a masacres

El ministro del Interior, John Reimberg, indicó este jueves que en el operativo, que incluyó 25 allanamientos en las provincias de Los Ríos, Azuay, Cotopaxi, Pichincha, Guayas y Santa Elena, se detuvo a catorce personas, entre ellos "decapitadores y asesinos confesos de Los Ríos".

De acuerdo con el funcionario, la agrupación desarticulada durante la madrugada es "probablemente de las más sanguinarias de Los Lobos, que operaba hace más de dos años, principalmente en Quevedo y Buena Fe (Los Ríos), y que es responsable directa de 60 homicidios y masacres, además de extorsiones y tráfico de drogas".

Mencionó como ejemplo el caso de los cuatro miembros de una familia que fueron decapitados, mientras dejaron viva a una menor de edad "en los brazos de una de las personas decapitadas".

El flujo bancario de esta organización en este último año es de aproximadamente cinco millones de dólares", detalló, al agregar que han comprobado, además, que la agrupación tenía el control de centro de matriculación de vehículos en la localidad de Mocache, en Los Ríos, "donde hay movimientos que superan los 20 millones de dólares".

Desde hace unos ocho meses, la presunta facción de Los Lobos desarticulada es investigada, además, por supuesto tráfico de drogas, de armas, extorsiones y secuestros.

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Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, entre ellas Los Lobos, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.