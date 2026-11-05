ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
El Observador en ABC
ABC Cardinal AM de 20:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
05 de noviembre de 2026 - 20:40

La Presidencia confirma que Santiago Peña permanece en Paraguay

Imagen sin descripción

Asunción, 5 nov (EFE).- El vocero de la Presidencia de Paraguay, Guillermo Grance, confirmó este jueves que el mandatario Santiago Peña permanece en el país y se defenderá en el juicio político que avanza en su contra en el Senado, en medio de la crisis desatada por el cierre de Ueno bank.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Él está en el país, quiero reiterar esto hasta el cansancio, porque ha habido mucha información de que se fue a la Argentina, de que viajó a no sé dónde, que tomó un avión. No, el presidente de la República está en el país", dijo Grance a periodistas desde Mburuvicha Róga, el nombre en guaraní de la residencia presidencial.

Santiago Peña permanece formalmente en la Presidencia de Paraguay, ya que legisladores oficialistas dejaron sin cuórum la sesión conjunta convocada para votar su renuncia y así poder activar el mecanismo de sucesión tras declarar la vacancia del cargo.

Si fuera destituido por el Parlamento, Peña perdería los fueros de senador vitalicio, que conservaría con la renuncia.

Paraguay atraviesa por una crisis política después de que el Banco Central (BCP) ordenó un proceso de resolución o cierre de Ueno bank, una entidad que durante la gestión de Peña recibió millonarios recursos de entidades públicas.

El BCP detectó que el índice de solvencia del banco, con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, "como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización".

Peña, al que han vinculado con la institución, quedó en medio de la polémica y presentó más temprano su renuncia como consecuencia de la caída de Ueno, cuyo cierre ha dejado en vilo a miles de clientes y generado preocupación por los millonarios recursos de los fondos de jubilación depositados en esa entidad.

El proceso de juicio político para destituirlo avanza en el Senado. Al respecto, Grance dijo que el presidente ejercerá su derecho a la defensa "y se va a presentar ante todos los paraguayos".

Lo
más leído
del día

01
Política
Renunció Santiago Peña: la caída del Presidente por el caso Ueno Bank
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados
Ver más
03
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
04
Política
Diputados aprueban juicio político contra Santiago Peña, pese a su renuncia
Ver más
05
Política
Reunión clave en la ANR: Cartes y Alliana planifican sucesión presidencial
Ver más

Te puede interesar