La presidenta de Costa Rica aboga por un multilateralismo que luche contra el narcotráfico

"Ese es el multilateralismo que Costa Rica defiende", dijo en la sesión plenaria de la cumbre celebrada en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid que reunió a diez jefes de Estado y de Gobierno y altos representantes de los 22 países miembros de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

"Los grupos criminales carcomen nuestras instituciones y han metido sus garras en casi todas las naciones iberoamericanas y del mundo", denunció la mandataria.

Por esta razón, la presidenta de Costa Rica ha emprendido en su país "una acción decidida", que pretende aplicar "con toda la mano dura que sea posible" e incluye "cárceles en las que se impida la comunicación entre mafias" y "robustecer seguridad nacional con el uso de la fuerza".

También destacó la importancia de apostar por la educación para que los jóvenes tengan "oportunidades que sean escudos protectores" ante el narcotráfico.

A pesar de todas estas medias, Fernández está convencida de que "ningún país puede enfrentar esta amenaza en solitario", por lo que pidió a los países iberoamericanos que "unan sus fuerzas".

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"Valoro esta cumbre porque nos permite construir un futuro libre de la amenaza del crimen organizado, y Costa Rica llama a fortalecer el intercambio de información y la cooperación en este tema, en el que los ciudadanos están esperando que se tomen decisiones valientes", concluyó.