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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 09:35

La producción industrial de Brasil cae un 2,5 % en septiembre

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São Paulo, 5 nov (EFE).- La producción industrial de Brasil, la mayor economía de Latinoamérica, ahondó su mal momento tras caer un 2,5 % en septiembre respecto al mismo mes del año pasado, informó este jueves el Gobierno.

Por EFE
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Es el tercer retroceso consecutivo del sector, después de las caídas del 0,5 % y del 1,2 % registradas en julio y agosto, respectivamente, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Esta tendencia negativa iniciada en julio interrumpió una racha anterior de cuatro subidas mensuales consecutivas.

Si se compara con agosto, la producción industrial, el segundo sector de mayor peso en la economía brasileña, disminuyó en septiembre un 0,8 %.

Entre las actividades que más cayeron figuraron la producción de derivados del petróleo (-4,2 %), de alimentos (-1,7 %) y de piezas de automóviles (-1,2 %).

La industria en Brasil ha ido perdiendo impulso debido a los altos costos de producción y a la disminución de la demanda, así como a las altas tasas de interés, actualmente en el 13,75 % anual, que dificultan el acceso a créditos.

Después de crecer un 2,3 % en 2025, se espera que la economía brasileña avance en torno a un 2 % este año, según las previsiones del Gobierno.

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