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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 06:05

La taquillera Spider-Man y los videojuegos mejoran las previsiones de crecimiento de Sony

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Tokio, 5 nov (EFE).- La taquillera 'Spider-Man: Brand New day' ('Spider-Man: Un nuevo día') y una mayor rentabilidad en los videojuegos han mejorado las previsiones de crecimiento de Sony para el año fiscal en curso, afirmó este jueves la multinacional japonesa de tecnología y entretenimiento.

Por EFE
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Sony mejoró sus previsiones para el ejercicio completo, que concluirá el 31 de marzo de 2027, y prevé embolsarse un beneficio neto de 1,33 billones de yenes (8.410 millones de dólares, o 7.479 millones de euros), una cifra un 10 % superior a su estimación de julio y que supondría un aumento del 29 % respecto al ejercicio anterior.

La cinta más taquillera en la historia de Estados Unidos, protagonizada por Tom Holland y Zendaya, disparó un 48 % las ventas de su segmento cinematográfico durante el trimestre de julio a septiembre, y su beneficio operativo se multiplicó casi por siete, según el informe financiero.

La última entrega del héroe arácnido fue un "éxito sin precedentes, con una recaudación mundial acumulada que superó los 2.500 millones de dólares estadounidenses", indicó este jueves la compañía. Además de la recaudación en taquilla, las ventas de los videojuegos relacionados prácticamente se duplicaron, añadió Sony.

La compañía destacó el estreno previsto en diciembre de 'Jumanji: Open World', además del estreno en junio de la cinta de animación 'Spider Man: Beyond the Spider Verse'.

"Seguiremos esforzándonos por ofrecer películas atractivas, combinando nuestra apreciada propiedad intelectual a nivel mundial y nuestra fortaleza creativa, con nuestras capacidades globales de marketing y distribución", dijo Sony.

Su negocio de videojuegos, que representa en torno a un tercio de las ventas totales del grupo, experimentó un ascenso del 9 % en la facturación entre julio y septiembre gracias a los mayores ingresos por servicios en línea y a las ventas de juegos, que compensaron el descenso en las ventas de consolas PlayStation.

En el primer semestre fiscal, de abril a septiembre, la multinacional japonesa registró un beneficio neto de 791.764 millones de yenes (unos 5.011 millones de dólares), una cifra que supone un aumento del 38,8 % interanual.

El beneficio operativo de la empresa subió un 42,9 % interanual en esos seis meses, hasta 1,09 billones de yenes (6.958 millones de dólares), mientras que su facturación por ventas creció un 9,4 %, hasta 6,27 billones de yenes (39.682 millones de dólares).

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