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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 01:00

La tormenta tropical In-fa causa lluvias récord y evacuaciones en el este de Japón

Imagen sin descripción

Tokio, 5 nov (EFE).- La tormenta tropical severa In-fa provocó este jueves lluvias récord en el este de Japón, donde la Agencia Meteorológica (JMA) emitió alertas por riesgo de deslizamientos de tierra y urgió a evacuar a residentes de zonas afectadas.

Por EFE
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El temporal descargó precipitaciones históricas en la isla de Niijima, ubicada al sur de la ciudad de Tokio, donde según datos de la JMA difundidos por la agencia de prensa japonesa Jiji se registraron 264 litros por metro cuadrado (l/m2) en 12 horas hasta primera hora de la mañana, batiendo el récord absoluto de lluvias para un mes de noviembre en este observatorio.

La agencia meteorológica nipona llevó a activar la alerta de categoría 4 en partes de la prefectura de Chiba y de las islas al sur de Tokio debido al riesgo de deslizamientos de tierra, la segunda alerta más grave en el archipiélago y que comporta órdenes de evacuación, aunque al mediodía había rebajado el nivel de peligro.

La tormenta tropical severa In-fa se encontraba, según los últimos datos de la JMA, acompañada de vientos sostenidos de hasta 108 kilómetros por hora (km/h) y ráfagas que alcanzan los 162 km/h, y se encontraba a unos 720 kilómetros al sur de Tokio.

La agencia prevé que el ciclón continúe avanzando en dirección norte-noroeste y pierda fuerza en los próximos días, aunque advirtió de que provocará chubascos y tormentas eléctricas en la región de Kanto y el archipiélago de Izu.

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