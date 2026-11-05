La UE podría ahorrar 250.000 millones en combustibles fósiles, según WWF

El estudio, elaborado por el instituto alemán Öko-Institut por encargo de WWF, señala que alrededor del 85 % de las actuales importaciones de combustibles fósiles del bloque comunitario podrían sustituirse mediante esas tecnologías.

Esa sustitución habría permitido ahorrar más de 250.000 millones de euros en 2025 y evitar la emisión de unos 1.800 millones de toneladas de CO2, una cantidad equivalente a algo más de la mitad de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la UE ese año, según los cálculos de WWF.

La organización estima que la factura neta de las importaciones energéticas europeas ascendió el año pasado a 296.000 millones de euros, después de descontar los ingresos por exportaciones, una cifra similar a los 298.900 millones de déficit comercial energético registrados por Eurostat.

Aunque el volumen de energía importada por los Veintisiete disminuyó alrededor de un 10 % durante la última década, los costes aumentaron un 33 %, con el petróleo como principal partida y el gas natural como uno de los mayores factores de volatilidad de los precios.

En conjunto, el petróleo y el gas representan cerca del 90 % de la factura energética exterior de la UE, que en 2024 cubría mediante importaciones aproximadamente el 57 % de sus necesidades energéticas.

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"Las importaciones de petróleo y gas natural son los talones de Aquiles de la política energética europea y contribuyen significativamente a alimentar la crisis climática", afirmó Felix Schmidt, experto en energía de WWF Alemania.

El análisis sostiene que la sustitución de los combustibles fósiles no sólo reduciría las emisiones contaminantes, sino que también limitaría la exposición de la economía europea a la volatilidad de los mercados internacionales.

Los 250.000 millones de euros de ahorro potencial, calculados tomando como referencia las importaciones de 2025, equivaldrían a casi el 40 % de las necesidades anuales de inversión estimadas para la transición energética europea, según WWF.

El análisis se publica cuatro días antes del inicio de la COP31, que se celebrará del 9 al 20 de noviembre en Antalya (Turquía), donde los gobiernos debatirán cómo acelerar la transición mundial para abandonar progresivamente los combustibles fósiles.

La organización ecologista reclama además que el futuro marco legislativo europeo sobre clima y energía para después de 2030 incluya un objetivo ambicioso de energías renovables que permita reducir la dependencia exterior del bloque.

"No podemos seguir pasando de una crisis energética provocada por los combustibles fósiles a otra. Las soluciones ya existen. Los sistemas de energías renovables, incluidas la solar y la eólica, son más limpios, más baratos, de producción propia y están listos para desplegarse", declaró Arnaud Van Dooren, responsable de políticas de energías renovables de WWF Europa.