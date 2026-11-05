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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 13:25

La Universidad de Belgrado pide investigar supuesto espionaje de la comunidad académica

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Zagreb, 5 de noviembre (EFE).- La Universidad de Belgrado pidió este jueves una investigación sobre las medidas de vigilancia aplicadas en los últimos años por el servicio secreto serbio (BIA) contra su rector, Vladan Djokic, y otros miembros de la comunidad académica, ante la sospecha de que se trató de un espionaje ilegal.

Por EFE
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En un comunicado, la institución académica manifestó su "especial inquietud ante la posibilidad de que los recursos de los servicios de seguridad se hayan utilizado para vigilar a ciudadanos, empleados universitarios y estudiantes debido a sus actividades públicas, opiniones críticas o posturas políticas".

Asimismo, expresó su preocupación por la "constatación de que el jefe de gabinete del rector fue objeto de vigilancia secreta durante casi un año por orden de la Agencia de Seguridad e Información (BIA)".

La nota alude al presunto espionaje a opositores políticos por parte del Ejecutivo dominado desde 2014 por el partido SNS, formación que encabeza el nacionalista y populista Aleksandar Vucic, expresidente y exprimer ministro del país.

Vucic y el SNS perdieron las elecciones legislativas del pasado 25 de octubre, en las que se impuso la fuerza opositora Lista Estudiantil, nacida a partir de un movimiento universitario de protestas contra la corrupción y las derivas autoritarias de su mandato.

El rector respaldó dichas movilizaciones y fue percibido públicamente como uno de sus referentes.

La organización internacional Citizen Lab y la entidad serbia por los derechos digitales Fundación SHARE denunciaron recientemente que Djokic fue espiado mediante el programa informático 'Pegasus', desarrollado por la empresa israelí NSO Group.

Las sospechas sobre un espionaje masivo a voces críticas fueron publicadas hoy por el semanario independiente Radar, con presuntas pruebas que incluyen documentos del Tribunal Superior sobre el inicio o cese de dichas intervenciones.

"Ahora tenemos pruebas de que la BIA funcionó como la policía política de Aleksandar Vucic y sirvió para vigilar en secreto a todos sus críticos: estudiantes, personal universitario, dirigentes opositores, líderes sindicales y miembros de asambleas ciudadanas", sostiene Radar.

Por su parte, la Fiscalía para el Crimen Organizado (TOK) anunció este jueves la apertura de expedientes contra el director de la BIA, Vladimir Orlic, y contra el ministro de Justicia, Nenad Vujic, por presunta vulneración del derecho al voto.

Ambos procedimientos se abrieron a raíz de una denuncia penal presentada por un abogado contra Orlic, a quien acusa de presionar a agentes de la agencia de inteligencia para que captaran votos a favor del gobernante SNS.

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