La violencia en pareja en Francia subió un 5 % en 2025, la mayoría agresiones a mujeres

Tras la estabilización registrada en 2024, las denuncias y hechos registrados por las fuerzas de seguridad volvieron a aumentar, prolongando una tendencia al alza iniciada en 2016, con un incremento medio anual del 9,6 % desde entonces, señaló el SSMSI.

Las mujeres representaron el 84 % de las víctimas, mientras que los hombres constituyeron el 85 % de las personas señaladas como presuntas responsables. Además, el 73 % de las víctimas tenía entre 20 y 45 años.

En cuanto a la naturaleza de las agresiones, el 63 % de los casos registrados correspondió a violencia física, el 31 % a violencia verbal o psicológica y el 5 % a violencia sexual.

La incidencia registrada fue especialmente elevada en departamentos como Pas-de-Calais, La Reunión, Nord, Somme y Seine-Saint-Denis, a las afueras de París.

Sin embargo, los datos oficiales reflejan solo una parte de la dimensión del problema. Según la encuesta de victimización Vécu et Ressenti en matière de Sécurité (VRS), correspondiente a 2025, únicamente el 13 % de las víctimas de violencia de pareja presentó una denuncia ante los servicios de seguridad.

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El SSMSI, dependiente del Ministerio del Interior y responsable de las estadísticas sobre seguridad y delincuencia en Francia, elabora sus datos a partir de los registros de la Policía Nacional y la Gendarmería.