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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 05:25

Las acciones de Toyota se disparan casi un 17 % tras buenos resultados y previsiones

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Tokio, 5 nov (EFE).- Las acciones del fabricante japonés de vehículos Toyota se dispararon un 16,68 % este jueves en la Bolsa de Tokio, tras registrar unos sólidos resultados semestrales y elevar sus previsiones anuales de beneficios.

Por EFE
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Los títulos del mayor fabricante mundial de automóviles por volumen ganaron 505 yenes, hasta cerrar en 3.533 enteros, en una sesión en la que el índice de referencia Nikkei cayó un 1,79 %.

La firma reportó este jueves un aumento del 26 % interanual en su beneficio neto en el primer semestre de su ejercicio fiscal, de abril a septiembre, hasta los 2,24 billones de yenes (unos 14.000 millones de dólares), según su informe de resultados financieros.

Toyota, con sede en la ciudad homónima japonesa, también revisó al alza su previsión de beneficio neto para el ejercicio que finalizará en marzo de 2027, desde 3,25 billones de yenes (20.550 millones de dólares) hasta 3,57 billones (22.600 millones de dólares).

Asimismo, Toyota anunció en su presentación de resultados una ampliación de su programa de recompra de acciones, cuyo importe máximo aumentó de 1 billones de yenes (6.322 millones de dólares) a 1,3 billones de yenes (unos 8.219 millones de dólares), lo que supone una medida que puede favorecer su cotización y señala capacidad financiera para remunerar a los accionistas.

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