Las autoridades de Argelia detienen a 45 personas con 126 kilos de cocaína y otras drogas

En dos operaciones realizadas en la zona del Mediterráneo occidental fueron detenidos 12 sujetos con 96 kilos de cocaína que, según la fuente, trataban de introducir la droga, "procedente de Marruecos", al territorio argelino.

A los arrestados, que formaban parte de una red "dirigida por marroquíes desde Marruecos y países de Europa", se les incautaron, además, tres camiones, once vehículos de alta gama y tres motocicletas, todos "relacionados con actividades delictivas".

En el momento de la detención, también les fueron incautados 2.150.000 dinares argelinos (14.064 euros), "producto del delito", explicaron las autoridades.

En otro operativo desarrollado en la capital, efectivos del Ministerio de la Defensa Nacional detuvieron a 33 personas, entre ellos un menor, que formaban parte de dos "redes criminales organizadas dedicadas al narcotráfico".

En el momento de los arrestos, los "traficantes" tenían en su haber 30 kilos de cocaína, un millón de pastillas de metanfetamina y 176 kilos de cannabis procesado, además de 21 vehículos de alta y media gama, y dos millones de dinares argelinos (unos 13.000 euros).

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Para el combate del consumo de drogas, en particular en los entornos escolares y lugares donde hay menores, Argelia adoptó en julio de 2025 una ley que contempla la pena de muerte si el tráfico de estupefacientes se produce en centros educativos, sanitarios o establecimientos públicos.