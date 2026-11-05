Las falsas amenazas de bomba en aviones han afectado a tres vuelos en España

Fuentes de Aena han informado a EFE de que el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas recibió esta mañana una comunicación de amenaza de explosivos, que afectaron a los tres vuelos, uno de salida a París, otro procedente de Roma y un tercero desde Milán.

Aena explica que tras recibir estas amenazas se constituyó el comité de seguridad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y una vez evaluadas y realizadas las comprobaciones pertinentes "se dieron por descartadas".

Iberia ha concretado que dos de sus aviones han recibido amenazas de explosivos esta mañana que han resultado ser falsas alarmas, según dijeron a EFE fuentes de la compañía.

Los avisos recibidos por Iberia se enviaron al aeropuerto de Madrid-Barajas y se comunicaron a los comandantes de los dos vuelos (procedentes de Roma y Milán) que aterrizaron en Madrid con normalidad en torno a las 10 de esta mañana.

El desembarque de los pasajeros se realizó sin incidentes, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos, añaden las fuentes.

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En el caso de Air Europa el vuelo afectado por la falsa amenaza fue un Madrid-París, que todavía no había despegado del aeródromo de Barajas, por lo que se desembarcó al pasaje. Una vez comprobado que el aviso era falso, se volvió a retomar la operación.

Una nueva oleada de falsas amenazas de bomba afectó este jueves a más de una quincena de vuelos y aeropuertos europeos en Francia, Italia, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Austria, Polonia, Dinamarca y Grecia, además de España, después de que el martes ya varias alertas obligaran a activar amplios dispositivos de seguridad.