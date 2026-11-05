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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 19:40

Las lluvias de noviembre en Lima han superado el promedio de los ocho años anteriores

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Lima, 5 nov (EFE).- Las lluvias que han caído durante los primeros cincos días de noviembre en Lima, la capital de Perú, han superado el promedio de los ocho años anteriores en una ciudad donde las precipitaciones son muy escasas por estar enclavada en medio de un desierto, informaron este jueves fuentes oficiales.

Por EFE
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó en sus redes sociales que solo del 1 al 5 noviembre último se alcanzó 20,8 milímetros de lluvia en la estación del distrito de Villa María del Triunfo, donde se mide el acumulado de las precipitaciones en la zona sur de la capital.

De esa manera, las lluvias acumuladas durante este año llegaron a 119,8 milímetros, una cantidad casi seis veces superior al promedio anual acumulado de lluvias en Lima entre 2018 y 2025, que fue de 20,6 milímetros.

Las lluvias en la capital peruana están relacionadas con el impacto del fenómeno climático de El Niño, que afecta principalmente a la costa norte del país, con el pronóstico de intensas precipitaciones, desbordes de ríos, aludes y temperaturas elevadas para los próximos meses.

Al respecto, la jefa del Senamhi, Grinia Avalos, señaló que las lloviznas en Lima Metropolitana serán más intensas durante la noche y madrugada, principalmente en los distritos de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

Indicó que en la capital se espera para las próximas horas lloviznas de ligera a moderada intensidad, con acumulados que pueden alcanzar los 3 milímetros en los distritos de la zona sur.

"Posteriormente, las lloviznas podrían presentarse de forma más ligera y aislada en el resto de la ciudad capital", remarcó el Senamhi antes de agregar que el aviso meteorológico también comprende sectores de la costa central de Lima hasta la región sureña de Tacna, fronteriza con Chile.

Avalos indicó que para la costa norte, principalmente en los departamentos de Tumbes y Piura, se registrarán precipitaciones "de hasta extrema intensidad", con lluvias que pueden alcanzar acumulados superiores a los 90 milímetros por día.

La especialista aseguró que el Senamhi realiza un monitoreo permanente de las condiciones atmosféricas y elabora pronósticos para dar información oportuna a las autoridades y a la ciudadanía y destacó la importancia de que la población se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas y adopte medidas preventivas.

El Niño es un fenómeno sin una periodicidad fija que se caracteriza por el calentamiento anómalo del Pacífico tropical, lo que genera lluvias torrenciales en las costas de Ecuador y el norte de Perú, que se ven afectadas por el desborde de ríos e inundaciones.

El actual episodio de El Niño está catalogado de extraordinario debido a que la temperatura del Pacífico Este Tropical está unos 5 grados centígrados por encima del promedio histórico para esta época del año, por lo que las autoridades pronostican un evento superior en intensidad a los episodios más devastadores como los de 1982-1983, 1997-1998 y 2016-2017.

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