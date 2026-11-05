Las protestas renuevan el pulso al Gobierno francés y reúnen al menos a 600.000 personas

Los sindicatos elevaron la afluencia hasta los 1,6 millones en todo el país (350.000 en París), un dato comparable a los registrados durante el auge de las macro-protestas contra la reforma de las pensiones del invierno de 2023.

Según las primeras cifras del Ministerio del Interior de Francia hubo, al menos, 600.000 manifestantes en toda Francia; a falta de datos consolidados ya supera así ampliamente a los 450.000 estimados por los sindicatos el 6 de octubre pasado, una protesta equiparable a la convocada hoy.

De momento las autoridades no informaron de graves incidentes en un país todavía traumatizado por el pasado 17 de octubre, una jornada de extrema violencia urbana ocurrida al margen de manifestaciones sociales en la que resultaron saqueados al menos 3.000 comercios en Francia y quemados edificios como la sede del Ayuntamiento de Limoges.

Este nuevo pulso al Gobierno provocó la rápida reacción de su primer ministro, Sébastien Lecornu, quien se apresuró en anunciar que recibirá el próximo el lunes en Matignon (sede del Gobierno) a los sindicatos y las organizaciones empresariales en una "conferencia social" destinada a buscar respuestas a las preocupaciones sobre el poder adquisitivo y los salarios.

La jornada de movilización de este jueves ha afectado especialmente a las universidades -cerca de un 30 % han resultado impactadas- y a las escuelas de primaria, donde cerca de un 20 % de los maestros han secundado la huelga, según datos del Gobierno francés.

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Paradójicamente los institutos, donde nació hace casi dos meses la actual oleada de protestas, tuvieron un seguimiento menor que otros establecimientos educativos.

Los datos de Educación apuntaron a que 80 liceos estuvieron bloqueados, solo el 2,2 % de los centros de este tipo, aunque los sindicatos cifran los centros afectados en un millar de los 3.700 existentes.

La huelga nacional modificó también los planes de muchos turistas: obligó a cerrar al público la Torre Eiffel, gran símbolo de París, y algunas salas del Museo del Louvre. Asimismo, acortó el horario de visita del Museo de Orsay.

De entre las grandes manifestaciones, destacó la de París, donde una multitud desfiló desde la Plaza de la República hasta la de la Nación bajo el paraguas de los grandes sindicatos de Francia, quienes demandaron un aumento inmediato del salario mínimo interprofesional y se quejaron de los vetos gubernamentales a ciertos recorridos de las protestas.

La líder sindical de la CFDT, Marylise Léon, denunció que "nunca había habido tantas dificultades para organizar una manifestación", en alusión a la prohibición que el Ministerio del Interior puso al recorrido inicial deseado por los organizadores, de la plaza de Bastilla a la de la Concordia, que pasaba por zonas próximas a sedes de poder en Francia, como El Elíseo o la Asamblea Nacional francesa.

"Es un signo de libertad muy malo", abundó la secretaria general de CFDT, el sindicato mayoritario en Francia en número de afiliados.

En una jornada de movilización que sucede a menos de seis meses de las presidenciales de 2027, la participación de uno de sus candidatos, el socialdemócrata Raphaël Glucksmann (apoyado por el Partido Socialista), generó un revuelo, hasta tal punto que tuvo que abandonar la protesta tras ser increpado y bloqueado supuestamente por militantes de la Francia Insumisa (LFI), el partido izquierdista del aspirante al Elíseo Jean-Luc Mélenchon.

Glucksmann, al que los sondeos más recientes lo sitúan lejos de lograr clasificarse para la segunda vuelta, en la que son favoritos la ultraderechista Marine Le Pen y Mélenchon, tiene como uno de los ejes de su programa excluir al LFI de cualquier tipo de pacto.

Al poco de ganar las primarias socialistas el pasado 11 de octubre, el eurodiputado fue rociado en la cara con harina por un individuo al que el propio Glucksmann acusó de pertenecer al LFI, en un nuevo episodio reflejo de la tensión entre el propio campo progresista.