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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 09:00

Las universidades francesas y las escuelas, especialmente impactadas por la huelga

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París, 5 nov (EFE).- La jornada de movilización de este jueves en Francia ha afectado especialmente a las universidades -cerca de un 30 % han resultado impactadas- y a las escuelas de primaria, donde cerca de un 20 % de los maestros han secundado la huelga, según datos del Gobierno francés.

Por EFE
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El ministerio de Enseñanza Superior cifró en 51 de los 184 centros universitarios los afectados por la jornada de protesta contra el encarecimiento del coste de la vida y en defensa de la educación y la sanidad.

Datos rebatidos por la asociación de la Unión Estudiantil, que, en un comunicado, aseguró que resultaron afectadas "una de cada dos universidades" y hubo "más de 50 campus bloqueados".

Dentro del personal docente, el ministerio de Educación anunció que en las escuelas pre-escolares y de primaria un 19,14 % de los maestros hicieron huelga, mientras que en secundaria fueron el 13,53 %.

Según los datos de Educación, 80 institutos estuvieron bloqueados este jueves por las convocatorias de movilización y huelga, es decir, solo el 2,2 % de los centros de este tipo, aunque los sindicatos cifran los centros afectados en un millar de los 3.700 existentes.

Para la jornada de este jueves, que agrupa distintas causas -como la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro de los servicios públicos- dentro de una convocatoria liderada por los grandes sindicatos franceses generalistas, hay convocadas en toda Francia unas 250 acciones de protesta.

Esta oleada de movilizaciones empezó de la mano de los estudiantes, que desde finales de septiembre organizaron bloqueos en centros de educación secundaria para protestar por la degradación de la educación pública y reclamar al Gobierno una inversión de 10.000 millones de euros en los próximos presupuestos.

Es una meta especialmente difícil teniendo en cuenta que el Ejecutivo solo está apoyado por una débil mayoría relativa en el Parlamento y que el objetivo para las cuentas públicas es reducir el elevado déficit.

La principal manifestación será en París a partir de las 14 horas (13 GMT), con un recorrido que irá de la plaza de la República a la de Nación, después de que la prefectura de Policía prohibiera ayer miércoles el que habían pedido los sindicatos (de la Bastilla a la plaza de la Concordia, en pleno corazón de la capital).

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