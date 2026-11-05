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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 08:35

Líderes iberoamericanos defienden en Madrid que la ONU sea presidida por latinoamericano

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Madrid, 5 nov (EFE).- Varios de los líderes iberoamericanos reunidos este jueves en la Cumbre Iberoamericana de Madrid defendieron en sus discursos que la secretaría general de la ONU sea asumida por una persona procedente de Latinoamérica.

Por EFE
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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, se refirió directamente a la candidatura de Rebeca Grynspan a la secretaria general de la ONU y dijo que este organismo "debe ser presidido por una persona latinoamericana".

"Levanto la voz en favor de Rebeca Grynspan, mujer costarricense y candidata a secretaria general de la ONU, porque es una oportunidad para que América Latina y el Caribe contribuya al orden mundial", dijo en la sesión plenaria de la cumbre celebrada en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid.

Ante diez jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica y varios altos representantes de los 22 países miembros de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, Fernández subrayó que "la ONU debe ser presidida por una persona latinoamericana".

El presidente de Guateamla, Bernardo Arévalo, también se refirió a este tema y subrayó que "América Latina y el Caribe tienen una "oportunidad histórica" de volver a liderarla.

"Guatemala espera que este proceso identifique un liderazgo independiente -explicó Arévalo-, capaz de tender puentes, de defender los principios de la Carta de las Naciones Unidas y de conducir la reforma que la organización necesita para recuperar la confianza de la gente".

También el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, defendió que la Secretaría General de Naciones Unidas represente a América Latina y el Caribe, una región "que merece ser cabeza de dicha organización".

"Llegó el momento de seguir siendo relevantes en el mundo con liderazgo, con acción y con decisión", dijo.

En la misma línea, el vicepresindente de El Salvador, Félix Ulloa, se posicionó a favor de que América Latina y el Caribe pueda tener "esa relevancia en el concierto de naciones", mientras que el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, también defendió que el próximo secretario general de la ONU proceda de la región latinoamericana.

Rebeca Grynspan es una economista y política que fue vicepresidenta de Costa Rica entre 1994 y 1998, además de ministra de Vivienda, ministra coordinadora de Asuntos Económicos y Sociales y viceministra de Hacienda.

Más tarde ocupó cargos de alto nivel en organismos internacionales, como directora regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), secretaria general adjunta de la ONU y secretaria general iberoamericana entre 2014 y 2021.

Después pasó a ser secretaria general de la UNCTAD, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

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