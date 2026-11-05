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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 14:15

Lima acoge en noviembre el segundo Encuentro de Academias Hispanoamericanas de la Historia

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Lima, 5 nov (EFE).- La segunda edición del Encuentro de Academias Hispanoamericanas de la Historia se celebrará en Lima el 12 y 13 de noviembre próximos, con el propósito de "establecer un espacio permanente de relación, reflexión y diálogo" entre estas instituciones, según informaron este jueves sus organizadores en un comunicado.

Por EFE
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El encuentro, donde se buscará concretar la puesta en marcha de la Asociación de Academias Hispanoamericanas de la Historia, tendrá lugar como parte de la duodécima jornada 'España y América, el valor de una historia compartida', que organizan la Academia Nacional de la Historia de Perú y la Fundación Obra Pía de los Pizarro, de España.

El objetivo de esta reunión es poner de relieve, desde la diversidad de las experiencias nacionales, la importancia que la historia compartida tiene como fundamento de los vínculos culturales, intelectuales e históricos de los países hispanoamericanos, y de los afanes de integración que, como consecuencia de ellos, se manifiestan desde hace décadas.

Las diecisiete academias participantes comparten "el compromiso de fomentar la conciencia histórica como elemento esencial para la compresión de las sociedades implicadas y sus procesos de transformación".

La inauguración se realizará en la Capilla de Loreto del Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

En el acto inaugural se prevé la asistencia del decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Marcos, José Palomino; el presidente de la Academia Nacional de la Historia de Perú, José de la Puente Brunke, y el presidente de la Fundación Obra Pía de los Pizarro, Hernando de Orellana-Pizarro.

La primera edición del Encuentro se celebró en 2024 en Trujillo (España), dentro del Palacio de los Barrantes-Cervantes, sede de la Fundación Obra Pía de los Pizarro, y estuvo presidida por el rey Felipe VI.

Asimismo, este segundo Encuentro es uno de los dos proyectos apoyados en la carta de colaboración que firmaron la Fundación Obra Pía de los Pizarro y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú el pasado 24 de julio en el Centro Cultural Inca Garcilaso de Lima, anunció la entidad de origen extremeño.

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