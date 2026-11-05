ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
22º
Ahora
ver más
22º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.960
Venta
6.300
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
05 de noviembre de 2026 - 02:35

Los grandes almacenes más antiguos de Australia se declaran insolventes tras 188 años

Imagen sin descripción

Sídney (Australia), 5 nov (EFE).- David Jones, los grandes almacenes más antiguos de Australia y uno de los símbolos del comercio minorista del país, ha entrado en un proceso de insolvencia tras 188 años de actividad, una decisión que pone en riesgo miles de empleos y abre interrogantes sobre el futuro de la cadena.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La compañía, fundada en 1838, atraviesa dificultades financieras desde hace años, agravadas por el aumento de los costes operativos, los problemas en la cadena de suministro y el desplazamiento de los consumidores hacia el comercio electrónico, una situación que obligó este jueves a iniciar una administración voluntaria, según dijeron en un comunicado.

La decisión se produjo después de que fracasaran las negociaciones con Westfield, uno de los principales grupos de centros comerciales donde se encuentran sus tiendas, al que la empresa adeudaba pagos de alquiler, según detalló este jueves la cadena pública australiana ABC.

David Jones cuenta actualmente con 38 establecimientos físicos en Australia y alrededor de 6.000 trabajadores.

Sus tiendas y plataforma digital continuarán operativas mientras las firmas especializadas en asesoramiento financiero y gestión de situaciones de insolvencia McGrathNicol y FTI Consulting examinan las cuentas y las opciones de reestructuración.

La dirección ha asegurado que dispone de un plan para recuperar la viabilidad del negocio.

"David Jones es una compañía emblemática y muchos australianos tienen recuerdos e historias vinculados a sus tiendas", señaló su consejera delegada, Erica Berchtold, quien agradeció el respaldo de empleados, clientes y socios comerciales, en declaraciones recogidas por ABC.

Sin embargo, los administradores consideran probable una reducción significativa de la red comercial.

Entre los establecimientos cuya posible clausura se ha planteado figuran cinco ubicados en centros comerciales Westfield, en Perth, Sídney, Camberra y Melbourne.

El sindicato que representa a los trabajadores del comercio ha situado entre sus prioridades preservar el mayor número posible de puestos de trabajo y garantizar el pago de las indemnizaciones y demás derechos laborales.

David Jones, reconocible por su característico diseño de cuadros blancos y negros, fue durante décadas sinónimo de lujo y sofisticación, en una época en la que sus escaparates navideños y sus grandes almacenes constituían una tradición para numerosas familias.

Su tienda insignia de la calle Elizabeth, en Sídney, llegó incluso a acoger un banquete durante la primera visita de la reina Isabel II a la ciudad, en 1954.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Video: Policía reprime con gas pimienta y balines a manifestantes en Asunción
Ver más
02
Nacionales
Hallazgo fiscal en casa de Miguel Vázquez: ¿tenía un libreto para ganar licitaciones multimillonarias?
Ver más
03
Política
Proyecto de Peña procuró “saquear” Fondo de Garantías de Depósitos y cubrir “mono” de delincuentes
Ver más
04
Economía
BCP designa nuevo presidente interino y detalla cómo devolverá la plata a ahorristas de Ueno
Ver más
05
Clima
Meteorología anuncia tormentas y posibles granizadas para nueve departamentos esta noche
Ver más

Te puede interesar