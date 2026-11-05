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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 10:25

Los hutíes niegan haber atacado Medina después de que Arabia Saudí interceptara un misil

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Saná, 5 nov (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen negaron este jueves haber atacado la región sagrada de Medina después de que la coalición militar liderada por Arabia Saudí, en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido, asegurara haber interceptado un misil en la provincia situada en el oeste del reino.

Por EFE
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El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, aseguró que "la aseveración del enemigo saudí sobre la interceptación de un misil en el espacio aéreo de Medina constituye una continuación de sus grandes y flagrantes falsedades contra su pueblo musulmán y sus fuerzas armadas".

Sarea sostuvo que las operaciones hutíes "tienen como único objetivo las instalaciones petroleras y las bases militares del enemigo", y añadió que el Yemen "profesa el máximo respeto por los lugares sagrados".

"De hecho, son precisamente aquellos que introducen actos de inmoralidad y libertinaje en estos lugares santos quienes representan una verdadera amenaza para ellos", indicó.

La reacción se produce en respuesta a un mensaje del portavoz de la coalición militar, Turki al Maliki, en su cuenta en X, en el que aseguró que "las defensas antiaéreas interceptaron y destruyeron un misil balístico lanzado por la milicia terrorista hutí hacia la región de Medina".

Los rebeldes advirtieron este mismo miércoles que "ningún espacio aéreo de Arabia Saudí es seguro", con excepción del que sobrevuela las ciudades sagradas de La Meca y Medina, como suelen mencionar desde que empezaron su ofensiva contra Arabia Saudí y el Gobierno yemení.

Los insurgentes han intensificado sus operaciones transfronterizas contra infraestructuras saudíes, en el marco de la reanudación de las hostilidades en el Yemen desde mediados de julio.

Los ataques hutíes contra Arabia Saudí se han intensificado en paralelo a la ofensiva militar de las fuerzas gubernamentales yemeníes, respaldadas por Riad, para recuperar territorios bajo control insurgente.

La coalición militar encabezada por Arabia Saudí interviene en el Yemen desde 2015 en apoyo del Gobierno yemení internacionalmente reconocido, mientras los rebeldes mantienen sus operaciones con misiles balísticos, drones y misiles de crucero contra objetivos militares y estratégicos del reino.

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