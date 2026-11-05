Los líderes iberoamericanos recuerdan a los fallecidos del accidente de trenes en España

Según las autoridades españolas, de las 69 personas que fallecieron a causa del accidente del 28 de octubre entre dos trenes de alta velocidad en la línea ferroviaria que une Madrid con la región de Andalucía (sur del país) quince eran extranjeras.

Cuatro de los fallecidos eran de nacionalidad estadounidense; dos de nacionalidad australiana; dos japonesas; una argentina; una canadiense; una checa; una francesa; una mexicana; una portuguesa y otra tunecina.

El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, arrancó su intervención en la sesión plenaria expresando las "más sinceras condolencias al Gobierno de España" y a las familias y allegados de las víctimas del "trágico accidente".

"En estos momentos de profundo dolor, deseamos hacerles llegar nuestra más sentida solidaridad, así como nuestros sentimientos de cercanía y apoyo ante una tragedia que nos ha conmovido profundamente", agregó Espot.

Tras él se refirió al accidente el presidente de Argentina, Javier Milei, quien expresó, "en nombre del pueblo y del Gobierno argentino", su "más sentido pésame" por las víctimas.

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"Acompañamos con respeto al dolor de sus familias y deseamos una pronta recuperación a los heridos. En este momento de dolor, la Argentina está junto al pueblo español", enfatizó Milei.

También el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, transmitió sus condolencias a la "familia española", mientras que su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo, dijo que "Guatemala entera acompaña a las familias de las víctimas y se solidariza con España."

El presidente chileno, José Antonio Kast, se sumó a las condolencias "por la trágica pérdida de vidas" en el accidente, y el portugués, António José Seguro, mostró su solidaridad "con nuestros amigos de España" y con las familias de los fallecidos.

El accidente de tren de Urda, el segundo de la alta velocidad española registrado este año (en enero murieron 46 personas en un descarrilamiento ocurrido también en una ruta que une Madrid y Andalucía), ha supuesto la dimisión días después del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Tras Puente también dimitió Luis Pedro Marco de la Peña, presidente de Adif, la empresa pública española encargada de administrar la infraestructura ferroviaria.