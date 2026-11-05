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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 11:55

Machado aboga para que la Cumbre Iberoamericana sea un espacio para defender la democracia

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Caracas, 5 nov (EFE).- La líder opositora de Venezuela y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, y el opositor Edmundo González Urrutia, abogaron este jueves para que la Cumbre Iberoamericana, que se celebra este año en Madrid, sea un espacio de inequívoca defensa y promoción de la libertad, la democracia y los derechos humanos.

Por EFE
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"Celebramos los avances alcanzados en esta ocasión en materia de cooperación digital, reducción de riesgos, asistencia en materia de desastres y movilidad académica", indicaron en un comunicado publicado en la cuenta de X de Machado.

Sin embargo, dijeron que estas metas carecen de sentido pleno si la libertad, la democracia y el respeto de los derechos fundamentales no se asumen como condición previa y necesaria para la cooperación y proyección iberoamericana en el mundo.

"Renunciar a la defensa de tales valores significa tolerar, en silencio, la vulneración de los derechos más elementales de millones de iberoamericanos", añadieron.

Los opositores ratificaron su compromiso de lucha por estos valores en Venezuela y en todo el continente y manifestaron su confianza en la "irreversibilidad" de la transición venezolana como resultado de la "sostenida y legítima presión popular".

"Ante la región sostenemos que ni Venezuela ni el continente serán verdaderamente libres mientras no lo sean también las repúblicas hermanas de Cuba y Nicaragua. No cejaremos nuestros esfuerzos hasta que toda Iberoamérica conviva en libertad plena", subrayaron.

El líder de la oposición española y del partido conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, dialogó por videoconferencia este jueves con Machado y le expresó su deseo de que haya pronto una fecha para las elecciones presidenciales venezolanas.

En un comunicado, el PP informó que Núñez Feijóo le expresó su deseo de que los comicios sean en 2027 y de que puedan acudir juntos a la próxima Cumbre Iberoamericana, que celebra en Madrid este año su treinta edición, en un contexto en el que "tanto Pedro Sánchez como Delcy Rodríguez están de salida".

Machado, por su parte, le agradeció al líder del PP el respaldo político que ha recibido tanto del partido español como del Partido Popular europeo y también la acogida que España ha ofrecido "a los cientos de miles de venezolanos obligados a abandonar su país".

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