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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 19:35

Machado llama a reconstruir Venezuela con "innovación" una vez que se elija nuevo gobierno

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Buenos Aires, 5 nov (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó este jueves, al recibir un título honorífico concedido por una universidad argentina que, una vez que se elija un nuevo gobierno en su país, debe abordarse la reconstrucción de Venezuela con "innovación".

Por EFE
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"Venezuela será libre para siempre", aseveró Machado en un mensaje por videoconferencia al recibir el título de doctora honoris causa concedido por la Universidad Siglo 21, con sede en Córdoba (Argentina).

Machado, premio Nobel de la Paz 2025, sostuvo que la "transición" política en su país "avanza" desde que el pasado 3 de enero el Gobierno de Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

"Muchos hemos podido regresar ya a Venezuela. Otros lo haán en los próximos mees. Y, tal como lo ha señalado el Departamento de Estado de los Estados Unidos, las elecciones presidenciales deberán ser convocadas para el año 2027", subrayó.

La líder del partido Vente Venezuela (VV) aseguró que, una vez que el país cuente con "un gobierno legítimo y democráticamente electo, Venezuela nuevamente será un país de prosperidad, de seguridad y esperanza".

Machado instó a recurrir a la "innovación" para "reconstruir desde cero" las instituciones y la economía y "para que Venezuela de un salto histórico".

"Ante la devastación que deja detrás de sí el chavismo, nuestra única oportunidad para retomar la senda del desarrollo pasa por hacer el mejor uso de los recursos que ofrece la increíble revolución tecnológica que vive hoy la humanidad", sostuvo.

"Pronto veremos a nuestro país convertido en la mejor oportunidad de desarrollo para los nuevos tiempos", insistió Machado, quien volvió el 25 de octubre a Venezuela tras haber dejado Caracas en diciembre de 2025.

La Universidad Siglo 21 concedió a Machado su máxima distinción académica en reconocimiento a su "liderazgo cívico" y su "resiliencia y compromiso inclaudicable con los derechos humanos".

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