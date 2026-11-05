Macron bate el récord de impopularidad que hasta ahora ostentaba Hollande, según un sondeo

La confianza en Macron retrocedió cuatro puntos en un mes y once desde agosto, mientras que la desconfianza alcanza un máximo histórico del 82 % de los encuestados, un 60 % de los cuales afirma no confiar en absoluto en el presidente, a seis meses de las elecciones para elegir a quien lo va a sustituir en el Elíseo.

El resultado supera el anterior récord negativo de Hollande, que obtuvo un 14 % de confianza en noviembre de 2016, y el mínimo previo del propio Macron, también del 14 %, registrado en octubre de 2025.

El deterioro de su imagen se instaló incluso entre su propio electorado, entre cuyas filas la confianza cae siete puntos entre quienes votaron por Macron en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022, hasta el 36 %, y seis puntos entre los que le apoyaron en la segunda vuelta, hasta el 23 %.

Su primer ministro, Sébastien Lecornu, también registró su peor resultado desde su llegada al cargo en otoño pasado, con una confianza del 17 %, dos puntos menos que en octubre y nueve menos que en agosto.

El retroceso de ambos se produce en un contexto de tensión política y social, marcado por las movilizaciones en defensa del poder adquisitivo y los salarios, por un lado, y las negociaciones presupuestarias sin una mayoría, por otro.

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Entre las principales figuras políticas, la líder de extrema derecha y favorita a suceder a Macron en el Elíseo, Marine Le Pen, conserva el primer puesto de la lista de imagen favorable, con un 35 %, pese a perder dos puntos. Su delfín, Jordan Bardella, permanece segundo lugar con un 33 %, cuatro puntos menos y su peor resultado desde abril de 2024. Y la sobrina de Le Pen, Marion Maréchal, ocupa la tercera posición, con un 27 %.

Christine Lagarde, que ha anunciado su próxima salida de la presidencia del Banco Central Europeo, alcanza también el 27 % de opiniones favorables y se sitúa en cuarta posición. Le sigue el ex primer ministro Édouard Philippe con el mismo porcentaje, aunque pierde tres puntos, que son los que sube el líder conservador Bruno Retailleau, hasta situarse en el 26 %.

En la izquierda, Raphaël Glucksmann se sitúa como la personalidad mejor valorada, con un 24 %, tres puntos más. Le sigue Hollande, también con un 24 %, mientras que el líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, alcanza el 16 %, un punto más. Sin embargo, en los sondeos sobre intención de voto, el dirigente insumiso aparece como favorito para pasar, junto a Le Pen, a la segunda vuelta de los comicios al Elíseo.

Entre los votantes de izquierda en exclusiva, Mélenchon encabeza la clasificación de imagen favorable, con un 48 %, siete puntos más, frente a Glucksmann, con un 40 %.

El liberal David Lisnard registra uno de los mayores avances del sondeo, con una subida de seis puntos, hasta el 22 %.

En paralelo, según la prensa francesa, Macron está promoviendo discretamente que las fuerzas políticas situadas entre Glucksmann y Lisnard unan sus fuerzas de cara a las presidenciales, en una estrategia que pretende evitar el duelo final entre Le Pen y Mélenchon.

Macron considera, según los medios, que las coincidencias en cuestiones como Europa, el Estado de derecho y la economía de mercado deberían prevalecer sobre las diferencias, pero ese intento no parece estar cuajando.