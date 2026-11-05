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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 11:55

Manifestantes denuncian 3 muertos en choques contra la Policía en la Cachemira paquistaní

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Islamabad, 5 nov (EFE).- El Comité de Acción Conjunta Awami (JAAC), el movimiento civil que lidera las protestas en la Cachemira administrada por Pakistán, denunció este jueves que tres de sus trabajadores murieron y decenas resultaron heridos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, tras lanzar una operación por la madrugada para dispersar unas sentadas de protesta en la ciudad de Rawalakot.

Por EFE
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"En la operación, tres de nuestros jóvenes, Ehtisham Younis, Atif Jarchis y Adil Rasheed, fueron martirizados y decenas resultaron heridos", aseguró un destacado miembro del JAAC, Sardar Umar Nazir Kashmiri, en un mensaje de vídeo.

Según el movimiento, las fuerzas de seguridad atacaron con armas de guerra lugares de protesta pacífica en la ciudad, entre ellos una terminal de autobuses y también la vivienda de un ciudadano que se encontraba cerca, causando daños materiales.

Un portavoz no identificado de la Policía de la región de Poonch, a la que pertenece la ciudad, aseguró que las fuerzas del orden intervinieron para retirar los bloqueos ilegales instalados en las vías públicas y restablecer la circulación.

"Miembros armados del grupo comenzaron a disparar indiscriminadamente contra la Policía, ante lo cual esta respondió al ataque", afirmó el portavoz en un comunicado.

"En el intercambio de disparos, efectivos de las fuerzas del orden resultaron heridos, mientras que también se tiene información de que varios miembros armados del grupo resultaron heridos en el otro bando", agregó.

Las protestas del JAAC comenzaron el pasado 10 de junio y se han mantenido en forma de sentadas. Desde entonces, los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes han sido frecuentes.

Según el sitio web del grupo, 94 de sus miembros han muerto, más de 100 han resultado heridos y más de 200 permanecen desaparecidos desde que comenzaron las protestas, cifras que no han podido verificarse de forma independiente.

Cachemira es un territorio en disputa que la India y Pakistán reclaman íntegramente desde su separación del Imperio británico. La zona bajo control paquistaní cuenta con un régimen semiautónomo, con Gobierno propio y una asamblea de 45 escaños, 12 de ellos reservados para refugiados procedentes de la Cachemira administrada por la India.

Los manifestantes exigen la eliminación de esos escaños reservados, al considerar que Islamabad los utiliza para influir en la política local y provocar la caída de gobiernos regionales. Las autoridades sostienen que su supresión requiere una reforma constitucional aprobada por una mayoría de dos tercios de la asamblea.

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